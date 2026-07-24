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Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti Kurucular Kurulu’nun ilk toplantısı Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1926 yılında kurulan, ilk fahri başkanlığını İsmet İnönü’nün üstlendiği Anadolu Kulübü’nde yapıldı. Toplantıda YENİ Parti Genel Başkanlığına oy birliği ile Özgür Özel seçildi.



YENİ Parti Kapalı Grup Toplantısında Grup Başkanvekilliğine seçilen isimler şöyle:

- Ali Mahir Başarır

- Murat Emir

- Gökhan Günaydın

PM ÜYELERİ BELLİ OLDU

YENİ Parti Kurucular Kurulu toplantısında seçilen Parti Meclisi üyeleri belli oldu.

Paylaşılan liste şöyle:

YENİ Parti Kurucular Kurulu toplantısında seçilen Parti Meclisi üyeleri şöyle:



1. Ahmet Tuncay ÖZKAN

2. Ahmet Vehbi BAKIRLIOĞLU

3. Ali GÖKÇEK

4. Aliye TİMİSİ ERSEVER

5. Aliye COŞAR

6. Asu KAYA

7. Aşkın GENÇ

8. Ayça TAŞKENT

9. Ayhan BARUT

10. Aykut KAYA

11. Aylin YAMAN

12. Ayşe Sibel YANIKÖMEROĞLU

13. Barış KARADENİZ

14. Bekir BAŞEVİRGEN

15. Bilal BİLİCİ

16. Bülent TEZCAN

17. Cavit ARI

18. Cemal ENGİNYURT

19. Cumhur UZUN

20. Deniz YAVUZYILMAZ

21. Deniz YÜCEL

22. Doğan DEMİR

23. Ednan ARSLAN

24. Elvan IŞIK GEZMİŞ

25. Ensar AYTEKİN

26. Evrim KARAKOZ

27. Evrim RIZVANOĞLU EMİR

28. Eylem Ertuğ ERTUĞRUL

29. Fahri ÖZKAN

30. Fethi AÇIKEL

31. Gamze TAŞCIER

32. Gizem ÖZCAN

33. Gökçe GÖKÇEN

34. Hasan ÖZTÜRK

35. Hikmet Yalım HALICI

36. İbrahim ARSLAN

37. İsmail Atakan ÜNVER

38. İsmet GÜNEŞHAN

39. İzzet AKBULUT

40. Kayıhan PALA

41. Mahmut TANAL

42. Mehmet TAHTASIZ

43. Mehmet Salih UZUN

44. Melih MERİÇ

45. Metin İLHAN

46. Murat BAKAN

47. Murat ÇAN

48. Mustafa ERDEM

49. Mustafa SARIGÜL

50. Mustafa Sezgin TANRIKULU

51. Mühip KANKO

52. Nail ÇİLER

53. Namık TAN

54. Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU

55. Okan KONURALP

56. Orhan SÜMER

57. Özgür CEYLAN

58. Gökan Zeybek

59. Özgür Erdem İNCESU

60. Reşat KARAGÖZ

61. Servet MULLAOĞLU

62. Seyit TORUN

63. Sibel SUİÇMEZ

64. Suat ÖZÇAĞDAŞ

65. Süleyman BÜLBÜL

66. Süreyya ÖNEŞ DERİCİ

67. Şeref ARPACI

68. Tahsin OCAKLI

69. Talat DİNÇER

70. Talih ÖZCAN

71. Türkan ELÇİ

72. Uğur BAYRAKTUTAN

73. Ulaş KARASU

74. Utku ÇAKIRÖZER

75. Ümit ÖZLALE

76. Yaşar TÜZÜN

77. Yunus EMRE

78. Yüksel TAŞKIN

79. Zeynel EMRE

80. Seda Kaya ÖSEN

YENİ Parti Kurucular Kurulu toplantısında seçilen Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri şöyle:

1. Ahmet Tuna Soydemir

2. Ali Güvenbaş

3. Buse Batyar

4. Bülent Yücetürk

5. Deniz Orhon

6. Emin Anıl Koç

7. Emresan Dalveren

8. Ezgi Rahime Taşdemir

9. Gülsemin Kaya

10. Işıl Name Evgin

11. Kubilay Cem Baran Fırat

12. Mehmet Hadimi Yakupoğlu

13. Mete Doğukan Beyaz

14. Ural Baysal

15. Ziya Gökalp Koca

YENİ PARTİ YARGITAY'IN SİSTEMİNE İŞLENDİ

Öte yandan öğlen saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na resmi başvurusu yapılan YENİ Parti, Yargıtay'ın siyasi partiler sistemine işlendi. Partinin kuruluş tarihi 24.07.2026 olurken, henüz genel başkan ve üye sayısı bilgileri sistemde yer almadı.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan davada 21 Mayıs’ta “mutlak butlan” kararı verilmesinin ardından Özgür Özel kanadı yeni parti çalışmalarına başlamıştı.

Özgür Özel ekibi bugün CHP’den ayrılarak YENİ Parti’nin kuruluşunu duyurdu. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu’na katıldı.

YENİ Parti Kurucular Kurulu’nun ilk toplantısı Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1926 yılında kurulan, ilk fahri başkanlığını İsmet İnönü’nün üstlendiği Anadolu Kulübü’nde yapıldı.

Toplantıda YENİ Parti Genel Başkanlığına oy birliği ile Özgür Özel seçildi.