YENİ Parti Kurucular Kurulu’nun ilk toplantısı Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1926 yılında kurulan, ilk fahri başkanlığını İsmet İnönü’nün üstlendiği Anadolu Kulübü’nde yapıldı. Toplantıda YENİ Parti Genel Başkanlığına oy birliği ile Özgür Özel seçildi.
YENİ Parti Kapalı Grup Toplantısında Grup Başkanvekilliğine seçilen isimler şöyle:
- Ali Mahir Başarır
- Murat Emir
- Gökhan Günaydın
PM ÜYELERİ BELLİ OLDU
YENİ Parti Kurucular Kurulu toplantısında seçilen Parti Meclisi üyeleri belli oldu.
Paylaşılan liste şöyle:
YENİ Parti Kurucular Kurulu toplantısında seçilen Parti Meclisi üyeleri şöyle:
1. Ahmet Tuncay ÖZKAN
2. Ahmet Vehbi BAKIRLIOĞLU
3. Ali GÖKÇEK
4. Aliye TİMİSİ ERSEVER
5. Aliye COŞAR
6. Asu KAYA
7. Aşkın GENÇ
8. Ayça TAŞKENT
9. Ayhan BARUT
10. Aykut KAYA
11. Aylin YAMAN
12. Ayşe Sibel YANIKÖMEROĞLU
13. Barış KARADENİZ
14. Bekir BAŞEVİRGEN
15. Bilal BİLİCİ
16. Bülent TEZCAN
17. Cavit ARI
18. Cemal ENGİNYURT
19. Cumhur UZUN
20. Deniz YAVUZYILMAZ
21. Deniz YÜCEL
22. Doğan DEMİR
23. Ednan ARSLAN
24. Elvan IŞIK GEZMİŞ
25. Ensar AYTEKİN
26. Evrim KARAKOZ
27. Evrim RIZVANOĞLU EMİR
28. Eylem Ertuğ ERTUĞRUL
29. Fahri ÖZKAN
30. Fethi AÇIKEL
31. Gamze TAŞCIER
32. Gizem ÖZCAN
33. Gökçe GÖKÇEN
34. Hasan ÖZTÜRK
35. Hikmet Yalım HALICI
36. İbrahim ARSLAN
37. İsmail Atakan ÜNVER
38. İsmet GÜNEŞHAN
39. İzzet AKBULUT
40. Kayıhan PALA
41. Mahmut TANAL
42. Mehmet TAHTASIZ
43. Mehmet Salih UZUN
44. Melih MERİÇ
45. Metin İLHAN
46. Murat BAKAN
47. Murat ÇAN
48. Mustafa ERDEM
49. Mustafa SARIGÜL
50. Mustafa Sezgin TANRIKULU
51. Mühip KANKO
52. Nail ÇİLER
53. Namık TAN
54. Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU
55. Okan KONURALP
56. Orhan SÜMER
57. Özgür CEYLAN
58. Gökan Zeybek
59. Özgür Erdem İNCESU
60. Reşat KARAGÖZ
61. Servet MULLAOĞLU
62. Seyit TORUN
63. Sibel SUİÇMEZ
64. Suat ÖZÇAĞDAŞ
65. Süleyman BÜLBÜL
66. Süreyya ÖNEŞ DERİCİ
67. Şeref ARPACI
68. Tahsin OCAKLI
69. Talat DİNÇER
70. Talih ÖZCAN
71. Türkan ELÇİ
72. Uğur BAYRAKTUTAN
73. Ulaş KARASU
74. Utku ÇAKIRÖZER
75. Ümit ÖZLALE
76. Yaşar TÜZÜN
77. Yunus EMRE
78. Yüksel TAŞKIN
79. Zeynel EMRE
80. Seda Kaya ÖSEN
YENİ Parti Kurucular Kurulu toplantısında seçilen Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri şöyle:
1. Ahmet Tuna Soydemir
2. Ali Güvenbaş
3. Buse Batyar
4. Bülent Yücetürk
5. Deniz Orhon
6. Emin Anıl Koç
7. Emresan Dalveren
8. Ezgi Rahime Taşdemir
9. Gülsemin Kaya
10. Işıl Name Evgin
11. Kubilay Cem Baran Fırat
12. Mehmet Hadimi Yakupoğlu
13. Mete Doğukan Beyaz
14. Ural Baysal
15. Ziya Gökalp Koca
YENİ PARTİ YARGITAY'IN SİSTEMİNE İŞLENDİ
Öte yandan öğlen saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na resmi başvurusu yapılan YENİ Parti, Yargıtay'ın siyasi partiler sistemine işlendi. Partinin kuruluş tarihi 24.07.2026 olurken, henüz genel başkan ve üye sayısı bilgileri sistemde yer almadı.
NE OLMUŞTU?
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan davada 21 Mayıs’ta “mutlak butlan” kararı verilmesinin ardından Özgür Özel kanadı yeni parti çalışmalarına başlamıştı.
Özgür Özel ekibi bugün CHP’den ayrılarak YENİ Parti’nin kuruluşunu duyurdu. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu’na katıldı.
YENİ Parti Kurucular Kurulu’nun ilk toplantısı Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1926 yılında kurulan, ilk fahri başkanlığını İsmet İnönü’nün üstlendiği Anadolu Kulübü’nde yapıldı.
Toplantıda YENİ Parti Genel Başkanlığına oy birliği ile Özgür Özel seçildi.