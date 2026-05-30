Güvenpark'taki mitinge katılan binler Özgür Özel'le birlikte Anıtkabir'de geldi. Özgür Özel, bir

kolunda CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, öbür kolunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğu halde Anıtkabir'e yürüdü. Özel'e Anıtkabir'e yürüyüşünde il başkanları, ilçe başkanları, belediye başkanları, partililer, kendisini destekleyenler ve Güvenpark'ta kendisini dinleyen binlerle birlikte yürüdü.

Özgür Özel’in arkasından Anıtkabir'e yürüyen yurttaşların Anıtkabir'e girme çabası devam ediyor. Çevik kuvvet yoğunluk gerekçesiyle Anıtkabir'e girişi kapattı. Edinilen bilgiye göre yurttaşlar parça parça içeri alınacak.