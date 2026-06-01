İstinaf mahkemesinin CHP 38. Olağan Kurultayı’nın iptali kararı ve CHP Genel Başkanı olarak tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu'nu görevlendirmesinin ardından siyasetin bir numaralı gündemi CHP oldu.

Son olarak CHP’nin kurultayını gerçekleştirmediği sürece seçime katılamayacağı iddiası tartışılıyor.

Bizzat, eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar konuyu incelediğini ve mutlak butlan kararının Yargıtay tarafından kesinleştirilmediği sürece kurultaya ihtiyaç olmadığını ve CHP’nin seçime katılabileceğini ifade etti.

Ancak, CHP’ye yönelik mutlak butlan kararından sonra anketler masaya yatırılıyor ve Özgür Özel’in yeni bir parti kurabileceği söyleniyor.

Bu noktada, mutlak butlan kararından önceki haftada neler söylendiğini hatırlayabiliriz.

İMAMOĞLU’NUN EKİM PARTİSİ

Mutlak butlan kararından hemen öncesinde CHP’nin gündemi Macaristan seçimleriydi.

16 yıldır iktidarı elinde tutan Viktor Orban, rakibi Peter Magyar karşısında yenilgiye uğradı.

Ekrem İmamoğlu’nun Macar seçimlerinin hemen ardından paylaştığı “Bu zafer; sandığın korkudan daha güçlü olduğuna ve adaletin, ne kadar gecikirse geciksin, asla yenilmeyeceğine inanan hepimizindir” sözü önemliydi.

Macaristan'daki seçimde 16 yıllık Viktor Orban iktidarını bitiren 45 yaşındaki Peter Magyar, siyasetteki hızlı yükselişiyle dikkat çeken bir isim.

Orban'ın partisi Fidesz'in (Macar Sivil Birliği) gençlik kollarındaydı.

Magyar, 15 Mart 2024'te Fidesz ve hükümet çevreleri ile tüm ilişkilerini kestiğini duyurdu ve siyasete atılacağını ilan etti.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri yaklaşıyordu ve Magyar ve çevresindekilerin yeni bir parti kurup seçimlere katılmak için zamanı yoktu.

Bunun yerine atıl durumdaki partilerden birini sahiplendiler.

Peki, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ne yapacak?

EKİM Partisi mi geliyor?

İMAMOĞLU’NUN B PLANI

Tıpkı, Macaristan’da seçim kazanan Magyar gibi Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in de B planı hazır mı?

CHP’li Gökhan Günaydın’ın çok net ifade ettiğine göre, Özgür Özel yönetimi mutlak butlan kararını bekliyordu ve B planını da hazırlamıştı.

Günaydın’ın sözleri mutlak butlan kararından sonra “yeni parti devreye girecek” yaklaşımını güçlendirdi.

Kulislerde dile getirildiğine göre, Ekrem İmamoğlu’nun ad ve soyadındaki harflerden esinlenerek oluşturulan “Ekim Partisi” Macaristan’daki gibi “B planı” olarak çekmecede tutuluyordu.

SEÇİME GİREBİLECEK PARTİLERİN LİSTESİ

Peki, 6 ay içinde bir seçim gerçekleşirse seçime girme yeterliliği olan siyasi partiler hangileri?

Seçime girebilecek olan partilerin tam listesi:

Bugün bir partinin seçime girebilmesi için:

- Seçimin yapılacağı tarihten en az altı ay önce, illerin en az yarısında (41 il) il teşkilatını kurmuş olması,

- Teşkilat kurulan illerin en az üçte birinde, ilçelerin de en az üçte birinde ilçe teşkilatını kurmuş olması,

- İllerin en az yarısında il teşkilatını kurduktan sonra büyük kongresini yapmış olması şartları aranıyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 13 Mayıs’ta seçimlerin iptal edildiği bazı beldelerde 7 Haziran’da seçim yapılacağını açıkladı. YSK’nın 13 Mayıs’ta açıkladığı listeye göre 41 siyasi parti seçimlere katılacak.

Özgür Özel ve ekibinin daha önceden harekete geçerek olası ihtimallere karşı hazırladıkları bir siyasi parti varsa, önümüzdeki aylarda bu listeye o parti de eklenebilir.