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Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon vurgununa ilişkin AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da masasında yer aldığını iddia ettiği 214 kişilik listenin yayımlanması çağrısını yineledi.

Mahkeme kararıyla CHP'nin genel başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a ilişkin açıklamalarına da yanıt veren Özel, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AKP'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

"Cemil Tugay ile ilgili, belediye başkanı olduğu dönemde yaptığı işlemlerin özel raporları partinin arşivinde duruyor" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Özel, yerel seçimler öncesinde Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması yönünde kendisine görüş bildirdiği herhangi bir ismin olmadığını vurguladı.

Fon vurgununa ilişkin de konuşan Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da masasında yer aldığını iddia ettiği 214 kişilik listenin yayımlanması çağrısını yineledi.

Özel, "Fon krizinde iktidarın kimyası bozulmuştur. Milleti dolandıranlar değil, bunu açığa çıkaranlar hapse konuyor" dedi.