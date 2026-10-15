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Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Davası’nda savunmasına devam eden Ekrem İmamoğlu, duruşmanın sona ermesinin ardından salondakilere teşekkür etti.

Özgür Özel, İmamoğlu’nun sözlerini ve Özgür Çelik’le arasında geçen diyaloğu gazetecilerle paylaştı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’de görülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Davası’nda Ekrem İmamoğlu’nun savunma yaptığı ikinci günün ardından salonda yaptıkları kısa sohbeti anlatarak “‘Her şey çok güzel olacak’ dedi. Teşekkür etti buradaki herkese bu kadar dikkatle dinledikleri için” dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 53’ü tutuklu toplam 436 sanığın yargılandığı İBB Davası’nda duruşmalar sürüyor.

Dün savunmasına başlayan İmamoğlu, bugün de mahkeme salonunda açıklamalarını sürdürdü.

Duruşmanın tamamlanmasının ardından salondan çıkarılan İmamoğlu, çıkış sırasında ailesini, arkadaşlarını ve kendisini dinlemek için salonda bulunanları selamladı. O sırada yaşananları aktaran Özgür Özel, İmamoğlu’nun hem salondakilere teşekkür ettiğini hem de dikkat çeken bir mesaj verdiğini söyledi.

"‘HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK’ DEDİ"

Özel, İmamoğlu ile yaptıkları kısa görüşmeyi şu sözlerle anlattı:

“Duruşma çıkışında başta ailesini, arkadaşlarını, bizleri selamladı. ‘Her şey çok güzel olacak’ dedi. Teşekkür etti buradaki herkese bu kadar dikkatle dinledikleri için. Özgür (Çelik) Başkan’a cumartesi günkü seçiminde başarılar diledi. Duruşmanın cumartesi gününe savunmasının uzayabileceğini, uzamasaydı kongreye gitmeyi düşündüğünü söyledi. Özgür Başkan da onu pazar günü oy kullanmaya davet etti.”

İmamoğlu’nun açıklamalarında, savunmasının süresine ilişkin değerlendirmesi ve kongreye katılma düşüncesi de öne çıktı.

Özel’in aktardığına göre İmamoğlu, savunmasının cumartesi gününe kadar uzayabileceğini belirtti. Savunması daha erken tamamlanırsa kongreye katılmayı düşündüğünü ifade etti.

Görüşmede Özgür Çelik’in cumartesi günü yapılacak seçimi de gündeme geldi.

İmamoğlu, Çelik’e başarı dileklerini iletirken Özel de İmamoğlu’nu pazar günü oy kullanmaya davet etti. Duruşma çıkışında gerçekleşen kısa sohbet, İBB Davası’ndaki yargılama sürecinin yanı sıra siyasi gündeme ilişkin mesajlarıyla da dikkat çekti.