Gazeteci Barış Yarkadaş TV100'de katıldığı programda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakın isimlerden aldığı bilgiyi paylaşarak yeni parti hazırlığına ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu. Yarkadaş, kuruluş için iki tarihin öne çıktığını söyledi.

TV100 ekranlarından açıklama yapan Yarkadaş, kendisine ulaşan bilgilere göre yeni partinin kuruluşu için iki önemli tarihin değerlendirildiğini ifade etti. İddiaya göre parti kuruluşu için 30 Ağustos Zafer Bayramı veya 1 Eylül Dünya Barış Günü seçenekleri masada bulunuyor.

"SON GÜNE KADAR İHRAÇ EDİLMEYİ BEKLEYECEK"

Yarkadaş, açıklamasında "Özgür Özel'e yakın bir arkadaşım yazdı. Yeni parti için tarih ya 30 Ağustos Zafer Bayramı ya da 1 Eylül Dünya Barış Günü'dür dedi. Özgür Özel, son güne kadar ihraç edilmeyi bekleyecek dedi" ifadelerini kullandı.