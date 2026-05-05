CHP lideri Özgür Özel partisinin bugünkü grup toplantısında Türkiye'de alınan vergilerden, dış politikaya, 'Terörsüz Türkiye' sürecinden, 'Mavi Vatan'a kadar çok sayıda konuda önemli açıklamalar yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

-1 Mayıs'ta da DİSK'in, KESK'in, TMMOB'un ve Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla Kadıköy Rıhtım Meydanı'ndaki on binlerle, yüz binlerle bir araya geldik, dayanışmamızı gösterdik ve hep beraber önümüzdeki yıl 1 Mayıs için Taksim'e sözleştik. Gelecek sene 1 Mayıs'ta hep beraber Taksim'de olacağız.

-TÜİK bile aylık enflasyonu 32,37 açıkladı. Gıda da çok daha yüksek. Geçöen sene 10 lira olanlar bu sene 130 lira. 4 ayda 14.6 artış oldu. İktidar artık yönetme imkanı olmayan bir noktaya sürüklendi. 'Her şeyi ben bilirim' diyen birisi dün bir açıklama yapmış.

"ALLAH'TAN KORK!"

-Şöyle diyor: "Açıklanan kritik veriler Türkiye ekonomisinin küresel krizleri yönetme kapasitesini teyit etmiştir." Allah'tan kork! Dünyadaki 100 ülkenin aylık enflasyonundan fazla.

"BU MİLLET SENDEN KURTULMAK İÇİN ALLAH'A DUA EDİYOR"

-Çıkmış kapasitemiz teyit edildi diyor. Gerçeklikten kopmuş. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Vatandaşı karınca gibi görüyor. O karıncanın kardeşi var. O karıncayı sana ezdirmeyiz...

-Diyorsun ya ‘3 yıl öncesine göre daha az ekmek alan bana beddua etsin.’ Bu milletin irfanında, kültüründe kimseye beddua etmek yok. Bu millet beddua etmiyor sana; bu millet senden kurtulmak için dua ediyor Allah’a!

"BİZDEN KÖTÜ 4 ÜLKE VAR"

-Bizden kötü 4 ülke var: Venezuela, Güney Sudan, İran, Arjantin. Arjantin, Venezuela yaşadığı istikrarsızlıklar daha geçen aylarda adamların devlet başkanını gidip alıp götürdüler, kafeste New York'ta gezdirdiler. Öbürü Güney Sudan, yıllardır iç savaş sürüyor. İran, dünyanın en büyük donanması kalkmış gelmiş yanı başına İsrail'le birlikte bomba yağdırıyor. Bu dört ülkeden başka ülke yok ki enflasyonu bizden daha yüksek olsun. Bu dört ülke.

-AK Parti'nin kara düzeninde son 5 yılda 30 milyon dolar üzerinde serveti onların sayısı 2 bin 174'ten 4 bin kişiye çıktı. Biz fakirleşirken, Türkiye'de 4 bin 208 kişi 30 milyon doların üzerinde servete erişti. Anadolu'da bu para 500 daire alıyor. Al dön incele. AK Parti'nin semirdikleri. And olsun ki bitireceğiz.

"VERGİ ADI ALTINDA BİR SOYGUN DÜZENİ VAR"

-48 trilyon lira vergi ödeyeceğiz. 558 bin lira düşüyor kişi başına. Bu vergi yoksulun, orta sınıfın sırtında. 60 bin maaş alan maaşının 2 buçuk aylığını vergiye veriyor. Bunun adı vergide AK Parti'nin kara düzenidir. Bunu yok etmeden ne esnaf ve millet kurtulur. Vergi adı altında bir soygun düzeni var.

AKPDEN.COM'U DUYURDU

-Sevgili arkadaşlar, yeni bir hizmet başlattılar. Bundan sonra takip etmenizi öneririm. Şeyini de aldık isim hakkını da: akpden.com.

-Bundan sonra akpden.com'u yakından takip edin. Köprüleri, otoyolları, babadan dededen miras o canım karlı işletmeleri satmaya kalktıklarında akpden.com'dan hepsini duyuracağız.

-Ama şimdi akpden.com sıfır bir otomobil; 1.2 milyon lira fiyatı olan bir sıfır otomobil. Var ya bunda .com'da sepete ekle diyorsun. Bak, 1.2 milyon lira, sepete ekle, bastın tık.

-Öyle alıp gitmek yok. akpden.com; 1 milyon 200 bin liralık araca 1 milyon 88 bin ÖTV. Yetmez; ÖTV'li fiyata 460 bin lira KDV. Yetmez; belki sen bu arabanın radyosunu açacaksın, orada TRT nameye denk geleceksin, TRT'den iki name dinleyeceksin; 9 bin lira bandrol ücreti. Toplam vergi 1 milyon 557. Araba 1 200, vergiler toplamı neredeyse 1 600... Arabanın fiyatı oldu sana 2.7 milyon TL.

-Bundan sonra gençlerin bilgisayarında, gençlerin cep telefonunda, oyun konsolunda niçin alınamıyor hepsini birden birlikte göreceğiz: akpden.com. Bizi izlemeye devam edin.

"KAPTAN DEĞİŞECEK"

-"Hepimiz aynı gemideyi" diyor. Siz kaptan köşkündesiniz. Millet farelerin olduğu yerde. Böyle düzen olmaz. Kaptan değişecek.

-Milletin artık algı düzenine karnı yok. CHP bugün de Türkiye'nin birinci partisi. Ülkeye kalıcı hasarlar veriyorlar. Ekonomide de düzentilmesi zor işler yapıyorlar. Varlıkları yok pahasına satıyorlar. Yarınları düşünmüyorlar.

"MİLLETE AÇLIĞINI UNUTTURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

-Dış politikada da Türkiye'yi bir çıkmazın içine sokuyorlar. 'Millet yoksul ama dış politikada iyiyiz' gibi algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Televizyonlarda 24 saat dış politika yayınları yaptırıp millete açlığını unutturmaya çalışıyorlar. Tek amaçları şahsi çıkar meselesi. İktidarın devamı için destek alma çabasıdır. En son Türkiye'yi düşünüyorlar.

-Küresel sistemin dengeleri dünyadaki sistemi sarsıyor. Yeni ittifak ilişkileri kuruluyor. Biiz sorumlulkla hareket ediyoruz. Çünkü ülkeyi hangi bedellerle kurduğumuzu çok iyi biliyoruz. Ülkemiz Erdoğan'ın tercihleri yüzünden tek bir kutba yönelmiş durumdadır. O da Trump.

-Oyları yüzde 30'lara düşen, dönemin sonunu bile getiremeyecek olan Trump yönetimi otoriter liderlerle çalışmayı sürdürüyor. İran'a bile 'dini lideri belirlerken bana soracaksınız' diyor. Kendince dünya düzeninde otoriter seçiyor.

-Erdoğan ilk kez Avrupa'ya selektör çaktı. Erdoğan'ın "Bizi Avrupa'ya alın" sözlerini yeni bir açılım olarak sunuyorlar. Biz dediğimizde karşı çıktılar. BAE dediler.

"MAVİ VATAN MESELESİNDE BÜYÜK BİR ACZİYETİN ALTINDA İMZA ATTILAR"

-Kimse bu iktidarı stratejik bir ortak olarak görmüyor artık. Doğu Akdeniz bizim için stratejik öneme sahip. Mavi Vatan değil mi? Adını koyan amiralleri, ömrünü bu işe vermiş olan amiralleri bir bildirge yüzünden -ki denizlerdeki hakimiyetimizle ilgili bir hassasiyet üzerine kurulmuş milli bir duruştaki bildirge üzerinden- alanlar, gözaltına koyanlar, hapisle tehdit edenler, orduevlerine sokmayanlar, rütbe sökmekle tehdit edenler şimdi Mavi Vatan meselesinde adeta büyük bir acziyetin altına imza attılar.

-Erdoğan'ın artık parlatılacak yanı kalmamıştır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

-Terörsüz Türkiye, PKK'nın silah bırakması... Bu mesele bir rakabet alanı değildir. Bu mesele tarihi bir sorumluluk alanıdır. Altına imzamızı koyduk. Türkiye'nin iç cephede ne kadar güçlü durması gerektiğini bilen bir partiyiz. Attığımız her adımda önce Türkiye Cumhuriyeti'ni sonra kendimizi düşünürüz. Kimse bizi bugünkü iktidar partisiyle karıştırmasın.

"ALEMİN DE GÜNAHIN DA ALASINI BİLİSİNİZ..."

- O kadar içleri kararmış ki... Yok kardeşim o dediklerinizin, yolsuzlukların hiçbiri İmamoğlu'nda yok. Cumhuriyet tarihinde hukuk hiç bu kadar ayaklar altına alınmamıştı. Duruşma salonunda su, yemek vermiyolar.

-Öyle bir yozlaşmışlık var ki... Gözaltına alınanların cep telefonlarından aldıklarını basına gönderiyorlar. Utanmadan 'alem' diye ifşa ediyorlar. Yanımızda eşlerimiz var. Alemin de günahın da alasını bilirsiniz. Şahsiyetsiz, karaktersizlerin defterini millet dürecek.

-Milleti saracağız, haysiyetsizlerin defterini düreceğiz.