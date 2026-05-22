Özgür Özel, açıklamalarında şunları söyledi, "Bugün, son yerel seçimleri kazanan kadrolar, baskıcı otoriter ve despot bir iktidarın saldırısı altındadır. Onların hedefinde biz varız. Bizim suçumuz seçim kazanmak. Bizim suçumuz kontrollü muhalefet olmayı reddetmek. Bizim suçumuz koltukta oturmayıp iktidarı hedeflemek. Bu yüzden mesele CHP meselesi değildir. Mesele, milletin meselesidir, halkın meselesidir. Mesele milletin sofrasından gidenlerin hesabını sormaktır. Mesele AKP'nin kara düzeninin çarkına çomak sokmaktır. Mesele budur.

"AKP'NİN BU BUTLAN KOLLARI CHP'Yİ YÖNETEMEZ"

Dün bu karar çıktığından beri, 2 gündür buraya siyasetin en sağından en soluna kadar, bu ülke için mücadele etmek isteyenler, bu ülkeyi AKP'den kurtarmak isteyenler koşup geldiler. Onlarca sendika geldi dayanışmalarını bildirdi. Dernekler, barolar, meslek örgütleri, Türkiye'nin dört bir yanından ses yükselttiler, bizim yanımızda oldular. Bugün biz CHP'yi değil, sandığı, seçme ve seçilme hakkını savunuyoruz. Atanmış kayyumlar bu ülkeyi yönetemezler. AKP'nin butlan kolları CHP'yi yönetemez, yönettirmeyiz.

"BUGÜN YAŞANANLAR YARININ İKTİDARININ DOĞUM SANCISIDIR"

Şu işe bakın, AKP'nin ana kademesi pes edecek, kadın kolları ve gençlik kolları başaramayacak. Ve AKP'nin yargı kolları üzerinizdeki cübbelerle bize saldıracak. AKP'nin butlan kolları da gelecek CHP'yi yönetecek. Yok öyle yama. Burada yaşanan zulüm, yaşanan acılar, akıtılan gözyaşları, bir matemin, bir hüznün bir kaybın, teslimiyetin işareti değildir. Bugün yaşananlar yarının iktidarının doğum sancısıdır. Biz bu sancıya dayanacağız. Biz bu sancının bir müjde olduğunu anlayacağız. Katlanacağız. Çünkü biz 100 yıl sonra bir kez daha bu ülkenin umudu olacağız. Bu milleti kurtaracağız. Sancıya dayanmadan çarklar kırılamaz. Acılara katlanmadan, AKP'nin kara düzeni yenilemez. Bu darbecilerin işkencesine katlanmadan güzel günler gelemez. Katlanacağız ve en sonunda biz kazanacağız.

"ERDOĞAN BİR DAHA SEÇİM KAZANAMAYACAĞINI BİLİYOR"

Erdoğan bir daha seçim kazanamayacağını biliyor. Bu yüzden milleti partisiz bırakmak istemektedir. Kimse başını kaldırmasın, kimse itiraz etmesin, bir kişi kimsenin umudu olmasın. Bir parti sisteme alternatif olmasın. Bu rejim hiç kaybetmesin, kahrolan emekliler olsun, zenginlerin yüzü gülsün istemektedir. İşte itiraz tam da buradadır. İtiraz AKP'nin kara düzeninedir. Rüzgar artık halktan yana esmektedir.

"KİMSEYİ GERİDE BIRAKMADIK, BIRAKMAYIZ"

Buradan ilan ediyorum. Öyle birileri bizi bir başımıza, tek başımıza bırakıp da hedefe koyup da, itibarsızlaştırıp da bu mücadelenin belini kıracağını sandılar. Geçen sene Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu Türkiye'yi yönetecek kadroyu hedef aldılar. Onlara yapılanlara susmamızı beklediler. Biz bu milletin her zorluğu görmüş, ama asla birbirine sırtını dönmemiş, birbirine menfaat ilişkisiyle bağlı olmayan, kardeş bağı ile bağlı olan, birbirini seven evlatlarız. Kimseyi geride bırakmadık bu zamana kadar. Kimseyi de bırakmayız.

"BUTLANA KARŞI GENEL MERKEZDE KALIYORUM"

Ben yıllarca arkadaşlarımız için büyük mücadeleler ettim. 10 yaşında Manisa'dan 2 öğretmenin evladı olarak, bir elimde beyaz valizle İzmir'e okumaya gittim. Devletin karşılık beklemeden yatılı okuttuğu çocuklardan biriydim. 10 yaşından 17 yaşına kadar devletin yatılı kursunda büyüdüm. Hep hayatım oralarda geçti. Meslek örgütümde yıllarda bir dolap ve yatakla yaşadım. Şimdi geçen sene Saraçhane'de Ekrem başkanı aldıkları gece, onun yerine kayyım atadıklarında, Saraçhane'de bir kanepe buldum ve günümü gecemi orada geçirdim. Kaderde hep bir dolap, yatak ve valiz var. 10 yaşında başlayan mücadelem Saraçhane'de devam etti. Sonra dün dedim ki baba evini terk edemem. Burada yatacağım. Bu butlana karşı, burada kalmaya, direnmeye, mücadele etmeye devam ediyorum."