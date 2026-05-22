BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da birçok ilçede elektrik kesintisi uygulanacak
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., 22 Mayıs Perşembe günü İstanbul’un bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yapılacağını açıkladı. Kesintilerin bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle uygulanacağı belirtildi. İşte o ilçeler ve mahalleler...
Arnavutköy-Hadımköy Mahallesi
Avcılar- Ambarlı Mahallesi
Bağcılar- Göztepe Mah.
Bağcılar- 100. Yıl Mahallesi
Bahçelievler
BAHÇELİEVLER- Fevzi Çakmak Mah.
BAYRAMPAŞA
BEYLİKDÜZÜ
BÜYÜKÇEKMECE
BÜYÜKÇEKMECE- Celaliye Mahallesi
ESENLER-Oruç Reis Mahallesi
ESENLER- Fatih Mahallesi
ESENLER
ESENLER- Çifte Havuzlar
ESENYURT- Akevler Mahallesi
ESENYURT- Atatürk Mahallesi
FATİH- Seyyid Ömer Mahallesi
Gaziosmanpaşa-Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi
Güngören- Haznedar Mahallesi
Kağıthane-Seyrantepe Mahallesi
Küçükçekmece- İnönü Mahallesi
Küçükçekmece- Kartaltepe Mahallesi
Küçükçekmece- Halkalı Merkez Mahallesi
Sarıyer- Tarabya Mahallesi
Sarıyer- Rumelifeneri Mahallesi
Sarıyer- Garipçe Mahallesi
Silivri- Hürriyet Mahallesi
Sultangazi- Cumhuriyet Mahallesi
Sultangazi- Cebeci Mahallesi
Şişli- 19 Mayıs Mahallesi
Zeytinburnu- Maltepe Mahallesi