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Özgür Özel, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'e sunulan çerçeve yasaya eleştirilerde bulundu. Özel, "Özensiz, kötü hazırlanmış ve birçok teknik eleştiriye açık bir teklifle karşı karşıyayız." dedi.

Sözcü TV'de yer alan habere göre, Özel, "Yeni Parti olarak teknik ve siyasi değerlendirmeyi birlikte yaptık. Arkadaşlarımız komisyonda gerekli eleştirileri, önerileri ve katkıları sunacak. Teklif Genel Kurula geldiğinde ilk günden beri benimsediğimiz ilkesel tutuma uygun davranacağız. Ancak bu saatten sonra kanun teklifine imza atma gibi bir niyetimiz yok." şeklinde konuştu.

Diğer yandan gazeteci Murat Yetkin'e de konuşan Özel, Yeni Parti'nin maddi durumu hakkında "Bağış kampanyası açtık, bir haftada 131 bin küsur vatandaş 283 milyon küsur lira bağışlamış, bunu önemsiyoruz. Yeni Parti’nin parası az, imkânları az ama düşmanı da az. " diye konuştu. İlk defa bir partinin kurulduğu gün ana muhalefet partisi olduğunu belirten Özel, dokunulmazlık dosyaları hakkında "Bunu Yeni Parti’nin rüzgârını kesmek amacıyla yapılmış bir siyasi iletişim hamlesi olarak görüyoruz" dedi