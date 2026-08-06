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İzmir'de yayın yapan İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Ümit Kartal, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili sosyal medya hesabı X üzerinden çok sert açıklamalarda bulundu.

Son günlerde Menderes Belediyesi etrafında dönen rüşvet ve yolsuzluk iddialarına değinen Kartal, ortaya çıkan yazışmaların büyük oranda doğru olduğunu iddia ederken, aday belirleme süreçleri üzerinden eski CHP yeni Yeni Parti yönetimine seslendi.

SİYASİ OPERASYON SÖYLEMİNE TEPKİ

Kartal, her yargısal veya adli konunun parti yönetimi tarafından "siyasi operasyon" olarak nitelendirilmesinin, muhalefetin samimi kitlesini kandırdığını ve gerçekten siyasi sebeplerle hapiste olan insanlara zarar verdiğini belirtti. Kaynak olarak kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kartal, şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel ve ekibi tüm operasyonları topluca ‘siyasi operasyon’ olarak niteleyip, ‘muhalif medya’mız da böyle lanse etmeye gayret edince; hep beraber rezil oluyoruz. Daha kötüsü muhalefetin samimi kitlesi açık açık kandırılıyor. Daha kötüsü gerçekten siyasi sebeplerle hapiste olan onlarca insan da bunlarla aynı sepete konulunca maalesef ‘kirleniyor’."

'YAZIŞMALARIN YÜKSEK ORANDA DOĞRU OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM'





Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'i yakından tanıdığını ve iki buçuk yılına hakim olduğunu ifade eden Kartal, Çiçek'in siyasi geçmişine dikkat çekti. "İlkay Çiçek İzsu’da güvenlik görevlisiydi, bunu asla küçümsemek için söylemiyorum. Bence en iyi de emekçiler yönetir ama İlkay Çiçek bilinçsiz, cahil bir güvenlikçiydi" diyen Kartal, medyaya sızan iddialar hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu:

"Yazışmaların yüksek oranda doğru olduğunu söyleyebilirim. Bundan önce de türlü yazışmaları sosyal medyaya düşmüş, bazılarını kabul edip izah etmeye çalışmıştı, bazılarını inkar etmişti."

'ONU ADAY YAPANLAR HESAP VERMELİ'



Eleştirilerinin hedefine İlkay Çiçek'i aday gösteren CHP yönetimini ve Özgür Özel'i de koyan Kartal, İzmir'deki seçim öncesi anket açıklamalarına da değinerek parti liderini açıkça yalan söylemekle itham etti:

"Bu nedenlerle, ben İlkay’dan önce onu aday yapanları suçlu görenlerdenim. Böylesi rüşvet ilişkilerini kurtuluş yolu olarak gören ve gösteren, cahil ve aç gözlü isimleri de İlkay gibi aparat olarak kullanan… Ama sazı eline alınca mangalda kül bırakmayan laf ebelerine güvenmeyi bırakmak zorunda toplumumuz. Yoksa daha çooook Özkan Yalım, İlkay Çiçek örneği yaşarız. Açıııık açıııkkkk yalan söylüyor Özgür Özel."

'MASUMİYET KARİNESİ SUÇLARI AKLAMAK İÇİN KULLANILAMAZ'





Kartal, meselenin sadece İlkay Çiçek ile sınırlı kalmayacağını, bu siyasi ağı kuranların ve rüşvete teşvik edenlerin de en az onun kadar suçlu olduğunu vurguladı. Hataların şeffafça kabul edilmesi gerektiğini belirten gazeteci, açıklamasını evrensel hukuk ilkelerine atıfta bulunarak şu sözlerle tamamladı:

"Masumiyet karinesi esastır elbet. Ama açık aleni suçlar da bu evrensel ilkenin arkasında aklanmak için saklanmamalıdır. Bu ince çizgi korunmazsa, haksız yere siyasi sebeplerle özgürlükleri elinden alınan yüzlerce binlerce siyasi tutsağa en hafif ifadeyle ayıp edilmiş olur."



Gazeteci Ümit Kartal'ın paylaşımı şu şekilde;





İzmir Menderes Belediye Başkanı ile ilgili ‘yahu zaten herkes gördü’ diyerek ‘yazmayayım’ modunda duruyorum 2 gündür amaaa…



1-) Mesele bu, Özgür Özel ve ekibi tüm operasyonları topluca ‘siyasi operasyon’ olarak niteleyip, ‘muhalif medya’mız da böyle lanse etmeye gayret edince;… https://t.co/iAdgN5eIJe — Ümit KARTAL (@iz_umitkartal) August 5, 2026







