Yeraltı dizisinde Ülkü Hilal Çiftçi depremi: Reşit olmayan kızımla aşk yaşadı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan ifadede ise Ünal Çiftçi, henüz 17 yaşındaki kızının WhatsApp yazışmalarında Hakan Çelebi ile sevgili olduklarını gördüğünü iddia etti. Baba Çiftçi, kızının reşit olmamasına dikkat çekerek oyuncuyla 'sevgili boyutunda iletişim halinde olduğunu' öne sürdü ve bu nedenle Hakan Çelebi hakkında da şikayetçi olduğunu beyan etti.