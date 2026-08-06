Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Ünal Çiftçi, henüz 17 yaşındaki kızının kendisinden 10 yaş büyük rol arkadaşıyla ilişki yaşadığını iddia ederek savcılığa başvurdu. Dosyada Hakan Çelebi ve OnTalent Menajerlik'in de adı geçerken, menajerlik şirketinden iddialara ilişkin resmi açıklama geldi.
Yeraltı dizisinde Ülkü Hilal Çiftçi depremi: Reşit olmayan kızımla aşk yaşadı
NOW TV'nin sevilen dizisi Yeraltı'nın genç oyuncusu Ülkü Hilal Çiftçi, bu kez rolüyle değil babasının yaptığı suç duyurusuyla gündeme geldi. Çiftçi'nin babası reşit olmayan kızının izinsiz oynatıldığını ve rol arkadaşıyla ilişkisi olduğunu öne sürdü.Aykut Metehan
Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Ünal Çiftçi, henüz 17 yaşındaki kızının kendisinden 10 yaş büyük rol arkadaşıyla ilişki yaşadığını iddia ederek savcılığa başvurdu. Dosyada Hakan Çelebi ve OnTalent Menajerlik'in de adı geçerken, menajerlik şirketinden iddialara ilişkin resmi açıklama geldi.
İşte kamuoyuna yansıyan iddialar, savcılık başvurusu ve taraflardan gelen açıklamaların tüm detayları...
Bu sezon televizyon ekranlarına iddialı bir giriş yapan Yeraltı, yayın hayatına başladığı ilk haftadan itibaren en çok konuşulan yapımlardan biri olmayı başardı.
Yeraltı dizisindeki Melek karakteriyle izleyiciden tam not alan Ülkü Hilal Çiftçi, bu kez performansıyla değil, babasının savcılığa taşıdığı iddialarla magazin ve televizyon dünyasının gündemine oturdu.
Genç oyuncunun babası Ünal Çiftçi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulundu. Uzun yıllardır dizi ve film sektöründe catering ile cast alanlarında çalıştığı belirtilen Ünal Çiftçi, henüz reşit olmayan kızının bilgisi ve onayı dışında projelerde çalıştırıldığını öne sürerken, aynı zamanda Yeraltı dizisindeki rol arkadaşıyla ilişki yaşadığı iddiasını da yargıya taşıdı.
Dosyaya yansıyan ifade tutanağında Ünal Çiftçi, 17 yaşındaki kızının OnTalent Menajerlik bünyesinde oyunculuk yaptığını belirterek, kızının WhatsApp yazışmalarında kendisinden 10 yaş büyük bir oyuncuyla sevgili olduklarını gördüğünü iddia etti.
Baba Çiftçi, bu durumdan rahatsızlık duyduğunu ifade ederken, eşiyle evliliklerinin devam ettiğini ancak annenin yaşananlara tepki göstermediğini de öne sürdü.
Bunun yanında kızının oyunculuk faaliyetleri için kendi rızasının alınmadığını savunan Ünal Çiftçi, OnTalent Menajerlik'in sahibi Gözde Yılmaz ile ilgili de şikayetçi olduğunu belirtti.
Savcılığa sunulan ifade tutanağında adı geçen isimlerden biri de oyuncu Hakan Çelebi oldu.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan ifadede ise Ünal Çiftçi, henüz 17 yaşındaki kızının WhatsApp yazışmalarında Hakan Çelebi ile sevgili olduklarını gördüğünü iddia etti. Baba Çiftçi, kızının reşit olmamasına dikkat çekerek oyuncuyla 'sevgili boyutunda iletişim halinde olduğunu' öne sürdü ve bu nedenle Hakan Çelebi hakkında da şikayetçi olduğunu beyan etti.
İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Hakan Çelebi sessizliğini korurken adı geçen OnTalent Menajerlik de resmi bir açıklama yayımladı.
Şirket, henüz 17 yaşında olan Ülkü Hilal Çiftçi'nin özel hayatına ilişkin iddiaların kamuoyu önünde tartışılmasının doğru olmadığını belirterek, genç oyuncunun mahremiyetinin, kişilik haklarının ve 'çocuğun üstün yararının' her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğini vurguladı.
Açıklamada, basın ve sosyal medya kullanıcılarından da aynı hassasiyetin beklendiği ifade edilirken, Ülkü Hilal Çiftçi'nin bugüne kadarki tüm oyunculuk faaliyetlerinin yasal temsilcisinin bilgisi ve onayı doğrultusunda, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiği savunuldu.
Şirket ayrıca kendileri hakkında ortaya atılan gerçeğe aykırı iddialara ilişkin hukuki haklarını saklı tuttuklarını, önceliklerinin ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ülkü Hilal Çiftçi'nin haklarını ve mesleki geleceğini korumak olduğunu açıkladı.