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Kaynak: Haber Merkezi

Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi önünde düzenlenen emekli eylemi sırasında yaşamına son veren 60 yaşındaki emekli polis Ali Şekeroğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Özel, uzun süredir emeklilerde büyük bir öfke biriktiğini ve bu konuda uyarılarda bulunduklarını söyledi.

“BİR EMEKLİ CANINA KIYIYOR”

Geçmişte Başbakanlık binasının önüne yazar kasa atılması olayını hatırlatan Özel, şunları söyledi:

“Bu iktidar gelirken Başbakanlığın önüne bir yazar kasa atıldı, aylarca o görüntü bütün televizyonlarda döndü. Bugün bir emekli, çalışanlara verilen seyyanen zam emeklilere verilmediği için Anayasa Mahkemesi önünde hak ararken canına kıyıyor. Dönün bakın, iktidar medyası bu haberi görüyor mu, irdeliyor mu?”

Özel, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara ilişkin iktidarın adım atması gerektiğini belirterek, erken seçim ya da emeklilerin koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.