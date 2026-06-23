Özgür Özel CHP'nin haftalık grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Zor zamanlardan geçiyoruz ama baskıya, zorbalığa ve karanlığa teslim olmuyoruz. Hep beraber adım adım kararlılıklara ilerliyoruz. Konunun parti içi mesele olmadığını, Saray iradesiyle seçme ve seçilme hakkı olduğunu, milletin değişim umudunun karşısında duranlarla milletin kendi iradesi arasında olduğunu hep söyledim.

DELEGE İMZALARI

Geçen hafta 74 il başkanımız, 81 ilden gelen delege imzalarını butlan yönetiminde olan Genel Merkez'e götürdüler. 1004 delegemizin iradelerini gösteren ıslak imzaları götürdüler. İstanbul delegesi hariç 833 imza verildi.

Tedbir kararı var, bu kurultayı yapamayız gibi kamuoyunun tahammül edemediği, partililerimizin tahammül edemediği zorlular çıkarmak esas niyetin kurultay yapmak olmadığını açıkça ortaya koymaktadır.

Buradan o imzalarla birlikte koca bir dosya teslim ettik. O dosyada 34 profesör ve doçentin imzasının bulunduğu bir metin yayınlandı. bu metinde tedbir kararının kurultaya engel olmadığı belirtildi.

Ancak Türkiye'ye sandığı getirmiş partinin seçilmiş mazbatalı genel başkanını, 6 yıl önceki seçime gidilip aradaki 4 seçimi saymayarak yönetmenin hiçbir açıklaması yoktur.

KEMAL BEY'E OY VEREN DELEGELER DE 'KURULTAY' İSTİYOR

38. Kurultayda Kemal Bey'e oy veren delegelerin en az 530 tanesi bugün "Kurultay yapılsın" diyor. Kemal Bey o sonucu ayakta alkışlıyordu. Bugün geldiğimiz noktada; bu kurultayın delegelerinin seçtiği il başkanları görevde... Şimdi onlar görevde. 2025 yılında seçilmiş olan yönetimler, il başkanları görevden alınmaya çalışılıyor. Bizim kadın kollarımızı sadece kadınlar seçiyor. Ayrı bir prosedür ve takvimle. O seçilmiş kadın kolları başkanlığına şimdi erkekler atama yapıyor. En ayıbı da bu.

'KEMAL BEY'İ BU AYIPTAN KURTULMAYA DAVET EDİYORUM'

Bu ülkeyi yeniden demokrasiye taşımayı vadeden bir partinin derhal bu ayıptan kurtulması lazımdır. Bunu tarihi bir çağrı olarak, iktidarı değiştirmek isteyen herkes adına bu partinin bir evladı olarak Kemal Bey'i ülkeyi bu cendereden kurtarmaya ve derhal kurultaya gitmeye davet ediyorum.

'ATANMIŞLAR ATAYANLARIN SEÇİLMİŞLER MİLLETİN TALİMATIYLA ÇALIŞIR'

Zor zamanlardan geçiyoruz. Işığa, umuda yürüyoruz. Bugün o ışığın bu salonda herkesin gözlerinde görüyorum. Umut artık salonlarda değil, sokakta. Kimse unutmasın ki atanmışlar kendilerini atayanlardan talimat alırlar. Ama seçilmişler talimatı görevi milletten alırlar. Ben bugün buraya milletin içinden, sokağından kahvesinden aldığım yetkiyle geldim.

"BİZ OLMASAK ERDOĞAN'A KİM SÖYLEYECEK?"

Bizim bu ülkeyi nasıl yöneteceğimizi bu millete anlatmaya devam etmemiz lazım. Biz olmazsak kim konuşacak, 5 aylık enflasyonun Avrupa'da 1. dünyada en yüksek 5. enflasyonun Türkiye'de olduğunu, 28 bin lira verilen asgari ücretin 23 bin 400 liraya gerilediğini açlık sınırının 35 bin, yoksulluk sınırının 135 bin liraya çıktığını, bu şartlarda işçiye asgari ücret verilmeye devam edildiğini kim söyleyecek Tayyip Erdoğan'a?

AKP'nin kara düzeninde kimsenin huzuru kalmadı. 65 yaşında bir teyze sabah 4'te kalkıp 6'da seraya geldiğini gündelik 960 lira para aldığını söyledi. Bu parayı Antalya'da torunlarını okutmakta zorlanan kızına yolladığını anlattı. Biz başka şeylerle meşgul edilmek yerine, serada çalışan o teyzenin sorunlarını çözmek üzerine yoğunlaşmamız lazım. Umut biziz. bizden başka bir umut yoktur. bunu bilmek zorundayız.

3 büyük sendika bir araya geldi. İnsan söylemye utanır. Herkesin vefa göstermesi gerekirken, insanca ücret diyorlar. Bu cümledeki ayıbı kimsenin yüreği kaldırmıyor. Kutu kolayı ezer gibi ezdiler emekliyi. AKP geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alırken şimdi 2 çeyrek altın alır vaziyette. İlk durumda verilen bayram ikramiyesiyle koç alınırken bugün koçun budu alınamaz durumda.

Eskiden 7 kişi bir danaya giriyordu, şimdi 5 emekli bir olup yoksulluktan kurutulamıyor. Ancak 6 emekli bir araya gelirse yoksulluk sınırını aşabiliyor. eskinin yoksulları artık derin yoksullukta sürünüyorlar. 114 bin lira yoksulluk sınırı var; Sokaktaki insanın %95'ini yoksullaştırdılar. devlet memurları, kıdemliler... 70 bin lira alan birisi yoksulluk sınırının %40 altında. Kendisine veirlen bu maaşın 3 tanesi gelir vergisi olarak geri alınıyor.

AYRINTILAR GELECEK