MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki yemin krizine ilişkin konuştu. AKP'li Osman Gökçek'in Mahmut Tanal'a saldırısı sonrası başlayan yumruklaşmadan CHP'yi sorumlu tutan Bahçeli, "Bu yumruklaşmanın mimarı olan CHP'yi kınıyorum. Burası kürsü işgaliyle susturabileceğiniz 3.dünya ülkeleri meclisi değildir." dedi.

CHP'Yİ HEDEF ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı atanmasına tepki gösteren CHP'yi eleştiren Bahçeli, Akın gürlek'e sahip çıktı. CHP'nin tutumunu "eşkıyalık" olarak nitelendiren Bahçeli, " Bu öfkeniz neden? Rüşvet çarkınız kırıldı da ondan mı? İstanbul'daki tezgahınız bozuldu ondan mı? Maskeniz düştü, ipliğiniz pazara çıktı foyanız ortaya döküldü diye mi?

"DEPREMDE KİMSE MAĞDUR OLMADI"

Depreme dayanıklı kalıcı konutlar hak sahiplerine teslim edilmiştir. 53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Asrın felaketinde hiç kimse ihmal edilmedi.

Asrın inşa seferberliği kapsamında 455 bin 357 bağımsız bölümün inşası tamamlanmış ve hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edildi.