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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, parti ismiyle ilgili yaşanan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. “Yeni Parti” ismiyle ilgili bir iltibas kararı verilmesi ihtimalini değerlendiren Özel, böyle bir karar çıkmasını beklemediklerini söyledi. Ancak hukuki bir engel oluşması durumunda isimde küçük bir değişiklik yapabileceklerini belirtti. Özel "YENİ" adını koruyacaklarını ifade etti.

“YENİ” ADINI TERK ETMEYECEĞİZ

Özel, olası bir hukuki engel durumunda “Yeni” adını koruyarak isim değişikliğine gidebileceklerini ifade etti. Özel, “Beklemiyoruz ama böyle bir karar verilirse de, isimde küçük bir değişiklik yaparak devam ederiz” dedi.

Parti ismiyle ilgili tartışmanın hukuki boyutuna da değinen Özel, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'la konuyla ilgili temasta bulunduğunu ancak görüşmelerin henüz sonuçlanmadığını belirtti.

"GEREKLİ SAVUNMAMIZ MAHKEMEYE SUNACAĞIZ"

Yeni Arayış’tan Murat Aksoy’a konuşan Özel, isim tartışmasının yargıya taşınması ihtimaline ilişkin de bilgi verdi. Özel, “Kendileri başvuruda bulunmuşlar. Biz de buna karşı hamlemizi yapıp, gerekli savunmamız mahkemeye sunacağız” ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi’nin karar vermesini istediklerini belirten Özel, konunun kamuoyunda “partiye kapatma davası açılmış gibi” tartışılmasının yanlış olduğunu söyledi.

Özel’in açıklamalarıyla birlikte YENİ Parti’nin isminin değişip değişmeyeceği ve olası bir hukuki karar karşısında nasıl bir yol izleneceği yeniden gündeme geldi.