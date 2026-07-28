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Kaynak: ANKA

“Örgütsel faaliyet” gerekçe gösterilerek tutuklanan DİSK Limter-İş Sendikası’nın önceki dönem Genel Başkanı Kanber Saygılı bugün hakim karşısına çıkıyor.

'KEMBER SAYGILI'YI VE ARKADAŞLARIMIZI ALMAK İÇİN BUGÜN BURADAYIZ'

Saat 10.00’da İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde DİSK Limter-İş Sendikası açıklamalarda bulunuyor. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“3 Şubat’ta siyasi bir operasyona dönüştü. Pek çok arkadaşlarımız bu kapsamda tutuklandı. Limter-İş mücadelede en önde yürümeyi görev edinmişti. Bu koşullarda sendikal faaliyetin kırımdan geçirilmesi ve susturulması tüm yöneticilerin tutuklanmasının anlamını çok iyi biliyoruz. Kember Saygılı'yı ve arkadaşlarımızı almak için bugün buradayız. Sendikal hakların nasıl gasp edildiği ortada. Direnmeye haklarımızı almaya devam edeceğiz. Sosyalistlere 'özgürlük' diyoruz."

Grup ardından 'Sendikal faaliyet yargılanamaz' , 'Kamber Saygılı'ya özgürlük' ve 'Yaşasın sınıf dayanışması' şeklinde sloganlar atarak noktaladı. Grup ardından duruşma salonuna doğru geçecek.

NE OLMUŞTU?

Şubat 2026'da Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne (ESP) yönelik düzenlenen soruşturmalar ve itirafçı beyanlarına dayandırılan operasyonlar gerçekleştirilmişti.

Yürütülen soruşturmada dosyaya dayanak yapılan itirafçı beyanları ve katıldığı yasal/siyasi eylemler gerekçe gösterilerek "örgütsel faaliyet" iddialarıyla sulh ceza hakimliği tarafından Kanber Saygılı da tutuklandı.

KANBER SAYGILI KİMDİR ?

Kanber Saygılı, DİSK’e bağlı Liman ve Tersane İşçileri Sendikası'nın (Limter-İş) önceki dönem genel başkanı ve Türkiye'de uzun yıllardır sürdürdüğü tersane ve işçi hakları mücadelesiyle tanınan bir sendikacı olarak biliniyor.

Tuzla tersaneler bölgesindeki işçi eylemleri, hak arayışları ve kötü çalışma koşullarına karşı yürütülen direnişlerde ön planda yer almıştı.

DİSK bünyesindeki Limter-İş’te genel başkanlık ve yönetim kurulu üyelikleri gibi çeşitli kademelerde görevde bulunan Saygılı, iş kazaları, sendikal haklar ve taşeronlaşma politikalarına karşı yapılan eylemlerde aktif rol üstlendi.