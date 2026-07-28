Kaynak: ANKA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın işkollarındaki işçi sayıları ile sendikaların üye sayılarını içeren Temmuz 2026 istatistikleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

İstatistiklere göre, Türkiye genelinde 17 milyon 630 bin 475 işçi bulunuyor. İşçilerin 2 milyon 432 bin 789’u sendika üyesiyken sendikalaşma oranı yüzde 13,798 olarak kayıtlara geçti. Buna göre, 15 milyon 197 bin 686 işçinin herhangi bir sendikaya üyeliği bulunmuyor.

İŞKOLLARINDA EN FAZLA ÜYEYE SAHİP SENDİKALAR

Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık işkolunda 26 bin 363 üyeyle Öz Orman-İş, gıda sanayiinde 43 bin 964 üyeyle Tekgıda-İş, madencilik ve taş ocaklarında 27 bin 490 üyeyle Türk Maden-İş, petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç işkolunda 41 bin 386 üyeyle Petrol-İş en fazla üyeye sahip sendikalar oldu.

Dokuma, hazır giyim ve deri işkolunda 35 bin 694 üyeyle TEKSİF, ağaç ve kağıt işkolunda 10 bin 475 üyeyle Öz Ağaç-İş, iletişim işkolunda 15 bin 779 üyeyle Türkiye Haber-İş ilk sırada yer aldı. Basın, yayın ve gazetecilik işkolunda ise 7 bin 481 üyeyle Medya-İş en fazla üyeye sahip sendika olarak kaydedildi.

Banka, finans ve sigorta işkolunda 49 bin 508 üyeyle Öz Finans-İş, ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkolunda 125 bin 640 üyeyle KOOP-İŞ, çimento, toprak ve cam işkolunda 25 bin 840 üyeyle Türkiye Çimse-İş, metal işkolunda 264 bin 726 üyeyle Türk Metal Sendikası ilk sırada bulundu.

İnşaat işkolunda 46 bin 653 üyeyle Yol-İş, enerji işkolunda 69 bin 311 üyeyle TES-İŞ, taşımacılık işkolunda 31 bin 211 üyeyle Demiryol-İş, gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk işkolunda 7 bin 134 üyeyle Türkiye Liman Dok ve Gemi-İş en fazla üyeye sahip sendikalar oldu.

Sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda 217 bin 776 üyeyle Öz Sağlık-İş, konaklama ve eğlence işleri işkolunda 43 bin 801 üyeyle TOLEYİS, savunma ve güvenlik işkolunda 28 bin 229 üyeyle Öz Güven-Sen ilk sırada yer aldı. Genel işler işkolunda ise 286 bin 94 üyeyle Hizmet-İş hem kendi alanında hem de tüm işkollarındaki sendikalar arasında en fazla üyeye sahip sendika oldu.