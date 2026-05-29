Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı dönemini resmi tatil olarak dinlenerek geçirirken; sağlık, güvenlik, lojistik, turizm, perakende ve imalat gibi dinamik sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda emekçi görevini sürdürmeye devam ediyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi'ndeki köşesinde resmi tatil dönemlerinde çalışan işçilerin en çok araştırdığı yasal ücret haklarını ve bu hakların bordroya doğru yansıtılma yöntemlerini kaleme aldı. Erdursun, kamuoyunda sıklıkla dile getirilen "çift mesai" veya "iki kat maaş" gibi kavramların İş Kanunu'ndaki teknik karşılığına ve doğru hesaplama formüllerine dikkat çekti.

YASAL MEVZUAT: 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE GENEL TATİL ÜCRETİ

Özgür Erdursun'un aktardığı bilgilere göre, ülkemizde ulusal bayram ve genel tatil günlerindeki çalışma esasları 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47’nci maddesi ile net bir şekilde düzenlenmiştir. Yasal mevzuata göre; işçiler resmi tatil ilan edilen günlerde çalışmasalar dahi, o günün ücretini herhangi bir kesinti olmaksızın tam olarak almaya hak kazanırlar. Eğer işçi, iş sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa veya işverenin talebi doğrultusunda bu tatil günlerinde fiilen çalışırsa, çalıştığı her genel tatil günü için ayrıca bir günlük ek ücrete (ilave yevmiyeye) hak kazanmaktadır.

Erdursun, toplumda "çift mesai" veya "yüzde yüz zamlı ücret" olarak adlandırılan durumun teknik gerçeğini şu şekilde açıklıyor: İşçi çalışmadan hak ettiği 1 yevmiyesine ek olarak, çalışması karşılığında kanunen 1 yevmiye daha alır. Sonuç itibarıyla işçinin eline o gün için toplamda iki günlük ücret geçmiş olmaktadır.

2026 KURBAN BAYRAMI TATİL SÜRESİ VE ARİFE GÜNÜ DETAYI

2026 yılı takvimine göre Kurban Bayramı tatili, 26 Mayıs Salı günü saat 13.00 itibarıyla başlamaktadır. Yasalarımıza göre arife günü öğleden sonra başlayan resmi tatil süresi, bayramın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri dahil olmak üzere toplamda 4,5 gün olarak uygulanmaktadır.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, arife günü yapılacak hesaplamalarda saat 13.00’ten sonraki çalışma dilimlerinin kritik bir öneme sahip olduğunu belirtiyor:

-İşçi, arife günü saat 13.00’ten sonra ne kadar süre çalışırsa çalışsın, bu durum yasal olarak yarım günlük genel tatil çalışması kapsamına girmektedir.

-Bu çalışma karşılığında işçiye, aylık maktu ücretine ilave olarak yarım günlük ek genel tatil ücreti ödenmesi zorunludur.

-Bayramın takip eden 4 tam gününde gerçekleştirilen çalışmalarda ise her bir tam gün için işçinin hesabına birer günlük ilave ücret yansıtılır.

BAYRAM MESAİSİ İLE FAZLA ÇALIŞMA (FAZLA MESAİ) ARASINDAKİ FARK

Çalışma hayatında en sık düşülen hatalardan birinin genel tatil mesaisi ile haftalık fazla mesai kavramlarının birbiriyle karıştırılması olduğunu vurgulayan Erdursun, bu iki unsurun yasal dayanakları ve hesaplama teknikleri bakımından tamamen farklı hukuki süreçler olduğunu ifade ediyor:

Fazla Çalışma (Fazla Mesai): İşçinin haftalık normal çalışma süresi olan 45 saati aşan çalışmaları ifade eder. Haftalık 45 saati aşan her bir saatlik çalışma için normal saatlik ücretin %50 artırımlı ödenmesi gerekir.

Genel Tatil Çalışması: Haftalık çalışma süresinden bağımsız olarak, takvimdeki resmi tatil gününde bulunulması nedeniyle hak edilen ek ücrettir.

Erdursun'un analizine göre, eğer bir işçi hem bayram günlerinde çalışır hem de o haftanın genelinde haftalık 45 saatlik yasal çalışma sınırını aşarsa, her iki ücrete de ayrı ayrı hak kazanır. Yani işçiye hem genel tatil gününün ilave ücreti hem de 45 saati aşan süreler için fazla çalışma ücreti bordroda ayrı kalemler olarak ödenmelidir.

ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞAN İÇİN ÖRNEK BORDRO HESABI (2026)

2026 yılı için belirlenen net asgari ücret tutarı 28.075 TL seviyesindedir. Erdursun, bu veri doğrultusunda asgari ücretli bir çalışanın günlük ve dönemsel bayram mesai tutarlarını şu şekilde hesaplamaktadır:

Aylık Standart Net Asgari Ücret: 28.075,00 TL (Sabit Maaş - Çalışmasa da ödenen)

Günlük Standart Net Ücret: ~935,83 TL (28.075 / 30)

Arife Günü Ek Ücreti (Saat 13.00 sonrası): 467,92 TL (Yarım Günlük İlave Yevmiye)

Bayram Günleri Ek Ücreti (4 Tam Gün): 3.743,32 TL (4 Gün × Günlük Net Ücret)

Toplam Hak Edilen İlave Bayram Ücreti: 4.211,24 TL (Arife + 4 Günlük Bayram Toplamı)

Bayram Sonu Ödenecek Toplam Net Ücret: 32.286,24 TL (Maaş + Toplam İlave Bayram Ücreti)

Özgür Erdursun, yukarıdaki senaryonun; işçinin arife günü öğleden sonra ve bayramın 4 günü boyunca normal günlük çalışma süreleri kadar çalıştığı, ancak haftalık 45 saatlik sınırı aşarak ekstra bir "fazla mesai" yapmadığı durum için geçerli olduğunu belirtiyor. Şayet haftalık bazda 45 saatlik sınır aşılmışsa, bu tutarın üzerine saat başına düşen %50 artırımlı fazla çalışma ücreti de eklenecektir.