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Demirtaş, yurt dışında uygulanan “clawback” benzeri bir düzenlemenin Türkiye’de de hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek fon ve yatırım şirketlerinin sahipleriyle yönetim kurulu üyelerinin mal varlıklarının, mağdur yatırımcıların zararlarının karşılanması için kullanılmasını istedi.



'MAL VARLIKLARINA EL KONULSUN'

Demirtaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yetkilileri son operasyonlarından ötürü tebrik ederim. Emre Tezmen ve tüm yönetim kurulu üyelerinin mal varlıklarına tedbir konmasını dilerim. Yurt dışındaki ‘clawback kuralı’ ile fon ve yatırım şirketlerinin sahipleri ve yönetim kurulu üyelerinin mal varlıklarının fonzedeler için kullanılmasını dilerim. Umarım güzel bir temizlik yapılır. Ondan sonra da sermaye piyasaları sağlıklı bir şekilde yoluna devam eder.”







Prof. Dr. Demirtaş’ın çağrısında sözünü ettiği “clawback”, belirli şartlar altında şirket yöneticilerine veya diğer ilgililere yapılan ödemelerin geri alınmasını sağlayan bir uygulama olarak biliniyor.





NE OLMUŞTU?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Portföy’ün yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Son olarak Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile yöneticileri Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı.



