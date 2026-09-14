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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Ocak’ta Çağlayan Adliyesi’ne ifade vermeye gittiği sırada yaşanan olaylara ilişkin, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dahil 26 kişinin yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü.

Özgür Çelik’in katılmadığı duruşmada 4 sanık ve avukatları hazır bulundu. İstanbul 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülen duruşmada sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. Sanıklar savunmalarında olayın “barışçıl bir toplantının suçlamaya dönüştürülmesi” olduğunu söyledi.

Polise veya kamu malına zarar verdiklerine ilişkin dosyada herhangi bir görüntü bulunmadığını belirten sanıklar, kalabalık nedeniyle “dağılın” ihtarını duymadıklarını, biber gazına maruz kaldıklarını ve alandan çıkışlarının engellendiğini ifade etti. Sanıklar beraat talebinde bulundu.

Sanıklardan biri, olaydan 40 gün önce bebeğinin dünyaya geldiğini, partide herhangi bir görevi ve üyeliği bulunmadığını ve kalabalıkta arada kaldığını belirtti.

Bir diğer sanık ise yalnızca parti üyesi olduğunu ve sosyal medyadaki çağrı üzerine alana gittiğini söyledi.

MÜŞTEKİ POLİS: ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM

Duruşmada müşteki sıfatıyla yer alan bir polis memuru da dinlendi. Polis memuru, sanıklardan şikâyetçi olmadığını belirtti.

Hakimin, “Mukavemet edildiğini gördünüz mü” sorusuna polis memuru, “Olumsuz. O hengamede mümkün değil” yanıtını verdi. “Dağılın” anonsunun yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine ise polis memuru, “Yapıldığını hatırlıyorum” dedi.

notbir.com'un haberine göre, hakimin, “Ona rağmen dağılmadılar mı?” sorusuna ise “Emin değilim” karşılığını verdi.

DURUŞMA 19 NİSAN 2027'YE ERTELENDİ

Avukatların olay yeri tutanağında imzası bulunan polislerin dinlenmesi talebini yinelediği duruşmada savcı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini istedi.

Hakim ise henüz dinlenmeyen 5 sanık ve 2 müştekinin bulunduğunu belirterek duruşmayı 19 Nisan 2027'ye erteledi.

Dosyada sanıklar hakkında “görevi yaptırmamak için direnme”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama”, “kasten yaralama” ve “kamu malına zarar verme” suçlarından 3 yıl 11 aydan 17 yıla kadar hapis cezası isteniyor.