Ekranlara veda etmeye hazırlanan “Kıskanmak” dizisindeki performansıyla yeniden gündeme gelen başarılı oyuncu, kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor.

Almanya’da büyük yankı uyandıran ve yönetmen koltuğunda İlker Çatak’ın oturduğu “Sarı Zarflar”, hem Avrupa’da hem de dünya sinemasında dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Yapım, Berlin’de kazandığı Altın Ayı sonrası şimdi de 79. Cannes Film Festivali’nde gösterilecek. Namal’ın kırmızı halıdaki görünümü ve stil tercihleri ise şimdiden moda ve sanat çevrelerinde merak konusu oldu.

Akademi Ödülleri’nin yeni açıkladığı kurallar ise film için Oscar kapısını doğrudan araladı. Yeni düzenlemeye göre Berlin, Cannes ve Venedik gibi büyük festivallerde en büyük ödülü kazanan İngilizce dışı yapımlar, ülkelerinin resmi adaylığı olmadan da En İyi Uluslararası Film kategorisinde değerlendirmeye alınabilecek.

Bu gelişmeyle birlikte “Sarı Zarflar”, 99. Akademi Ödülleri yarışına doğrudan dahil oldu. Sinema dünyasının en prestijli gecelerinden biri olan tören, 14 Mart’ta gerçekleştirilecek.