İngiltere Championship ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, son hafta sahasında karşılaştığı Norwich City'yi 2-1 mağlup etti.
Acun Ilıcalı Premier Lig’e, milyonlar Trabzon’a: Dev bonus kapıda
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Trabzonspor'a ödeme yapabilir. İngiltere temsilcisi, Premier Lig'e yükselmesi durumunda Karadeniz ekibine bonus ödemesi yapacak.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Bu sonuçla sezonu 73 puanla 6. sırada tamamlayan İngiliz ekibi, Premier Lig'e çıkacak 3. takımın belli olacağı play-off'ta mücadele edecek.
Hull City, iki ayaklı play-off yarı finalinde 3. sıradaki Millwall ile eşleşti.
PREMİER LİG'E YÜKSELİRSE
Hull City'nin play-off'lardan İngiltere Premier Ligi'ne yükselmesi durumunda Trabzonspor da kasasını dolduracak.
Bordo-Mavili takım, 01.02.2024 tarihinde Abdülkadir Ömür'ü 2.5 milyon Euro sözleşme fesih ücreti karşılığında Hull City'ye satmıştı.
Yapılan anlaşmaya göre İngiliz ekibinin oyuncu ile sözleşmesi devam ettiği süre boyunca İngiltere Premier Ligi'ne çıkması halinde Trabzonspor'a 2.5 milyon Euro daha ödeme yapacak.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Abdülkadir Ömür'ün Hull City ile olan sözleşmesi devam ediyor ve 30 Haziran 2027'de sona erecek.
ANTALYASPOR'DA KİRALIK OLARAK FORMA GİYİYOR
Öte yandan Abdülkadir Ömür, Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyiyor ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Tecrübeli oyuncu, bu sezon forma giydiği 26 karşılaşmada 2 asist kaydetti.