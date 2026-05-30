Obezite ve diyabet tedavisinde yaygın olarak kullanılan Ozempic ve benzeri GLP-1 ilaçlarıyla ilgili yeni bulgular bilim dünyasının dikkatini çekti. Araştırmacılar, söz konusu ilaçların yalnızca metabolizma üzerinde değil, beyin fonksiyonları üzerinde de etkileri olabileceğini değerlendiriyor.

Colorado Üniversitesi Anschutz Kampüsü'nde yürütülen çalışmalar, bazı hastalarda bu ilaçların beyin bağlantılarını artırabileceğine işaret ediyor. Uzmanlar, elde edilen sonuçların henüz kesinleşmediğini ancak araştırmaların umut verici olduğunu belirtiyor.

ALIŞKANLIKLAR VE DAVRANIŞLAR DEĞİŞEBİLİR

Araştırmalarda yer alan bazı kullanıcılar, ilaçları kullandıktan sonra yalnızca iştahlarında azalma yaşamadıklarını, aynı zamanda farklı davranışsal değişiklikler de gözlemlediklerini aktardı.

Özellikle alkol tüketiminde azalma ve dürtüsel davranışların kontrol altına alınması gibi etkiler, bilim insanlarının dikkatini çekmiş durumda. Bu nedenle GLP-1 ilaçlarının bağımlılık tedavisinde kullanılıp kullanılamayacağı da araştırılıyor.

BEYİN SAĞLIĞINA KATKI SAĞLAYABİLİR

Bazı çalışmalar, bu ilaçların beynin hafıza, planlama ve duygusal düzenleme gibi işlevlerden sorumlu bölgelerinde görülen hacim kaybını yavaşlatabileceğini öne sürüyor.

Uzmanlar, mevcut verilerin kesin sonuçlar için yeterli olmadığını vurgularken, Ozempic ve benzeri ilaçların gelecekte nörolojik ve psikiyatrik alanlarda da değerlendirilme potansiyeli taşıdığını ifade ediyor.

Bilim insanlarına göre GLP-1 ilaçlarının etkileri, iştah kontrolünün çok ötesine uzanıyor olabilir ve bu olasılık önümüzdeki yıllarda yapılacak yeni araştırmalarla daha net ortaya çıkacak.