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Kaynak: AA

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından hazırlanan bazı imar planı değişikliklerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararlara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı ve özelleştirme kapsamı ile programında bulunan Afyonkarahisar’ın Merkez ilçesi Yenice Mahallesi’ndeki bazı taşınmazlara yönelik düzenlemeler uygun bulundu.

Söz konusu alanlara “ticaret-konut alanı, park ve yol” kullanım kararları getiren koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri onaylandı.

BODRUM’DAKİ TAŞINMAZLAR İÇİN YENİ PLAN

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi’ndeki bazı taşınmazlara ilişkin plan değişiklikleri de onaylandı.

Düzenlemeler kapsamında taşınmazlara “kırsal nitelikli gelişme konut alanı”, “ticaret-turizm alanı” ve “1. derece arkeolojik sit alanı” gibi kullanım kararları getirildi.

İZMİR’DE İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

İzmir’in Konak ilçesi Umurbey Mahallesi’nde Sümer Holding AŞ, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) adına kayıtlı taşınmazlara yönelik daha önce onaylanan imar planı değişikliğine yapılan itirazlar da karara bağlandı.

“Ticaret-turizm alanı”, “özel proje alanı ve yol” kullanımını öngören düzenlemeye yönelik itirazların reddedilmesine karar verildi.

KARTAL İÇİN DE KARAR ÇIKTI

İstanbul’un Kartal ilçesi Esentepe Mahallesi’nde Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaza ilişkin nazım ve uygulama imar planı değişikliklerine yapılan itirazlar da reddedildi.

Söz konusu planlarda taşınmaz için “ticaret-konut alanı”, “açık spor tesisi alanı ve yol” kullanım kararları yer alıyor.