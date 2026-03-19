Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) bazı taşınmaz satışlarına onay verildi.

Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında yer alan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı Muş'un Merkez ilçesi Alizurum (Tandoğan) köyündeki taşınmaz ve üzerindeki yapıların, bir bütün halinde 249 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Ayboz Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti'ye satışı uygun bulunduğu belirtildi.

Aynı bölgedeki bir başka taşınmaz ve üzerindeki yapının da bir bütün halinde 55 milyon 100 bin lira bedelle aynı şirkete satışına onay verildi.