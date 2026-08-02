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Kaynak: AA

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre milli takım kamp kadrosunda Şevval Devrim, Zeynep Sude Bilginer, Ahmet Eymen Danacı, Musa Alan, Ahmet Ünal, Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar yer alıyor.

Ay-yıldızlı sporcular, kamp süresince teknik, taktik ve kondisyon odaklı çalışmalar gerçekleştirecek. Hazırlıklarını tamamlayacak milli takım, 5-9 Ağustos tarihlerinde İsveç'in Lindesberg kentinde düzenlenecek SU-DS Dünya Judo Şampiyonası için 5 Ağustos'ta İsveç'e hareket edecek.