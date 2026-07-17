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Kaynak: İHA

15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen Namazgah Yağlı Güreşleri'nde Sakarya Büyükşehir Belediyesi pehlivanı Muhammed Enes Kösemusul mücadele etti. Küçük orta büyük boy kategorisinde rakiplerini mağlup eden Kösemusul, organizasyonu zirvede tamamladı.

Judo branşında ise Sakaryalı sporcular, 13-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Emre Yazgan Uluslararası Judo Turnuvası'nda tatamiye çıktı. 17 ülkeden bin 670 sporcunun katıldığı organizasyonda Duru Keskin 48 kilogramda ikinci olarak gümüş madalya kazanırken, Gülfem Aysima Aydön 32 kilogramda üçüncü olup bronz madalyanın sahibi oldu.