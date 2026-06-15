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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Ozan Gündoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’de özel okul sayısındaki artışa dikkat çekerek eğitim politikalarını eleştirdi.

Gündoğdu, son 20 yılda özel okul sayısının 1.235’ten yaklaşık 12 bine yükseldiğini belirterek, bu büyümenin yalnızca velilerin talepleriyle açıklanamayacağını ifade etti. Özel eğitim sektörünün kısa sürede bu kadar büyümesinin ekonomik bir karşılığı bulunduğunu savunan Gündoğdu, elde edilen kârın önemli ölçüde öğretmen emeğine dayandığını öne sürdü.

“EĞİTİM BİR PİYASAYA DÖNÜŞTÜ”

Eğitim alanındaki dönüşümün yalnızca ideolojik bir değişim olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Gündoğdu, mevcut sistemde velilerin müşteri, öğretmenlerin ise satış temsilcisi gibi konumlandırıldığını savundu.

Gündoğdu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Son 20 yılda özel okul sayısı 1235’ten 12 bine yükseldi. Haklı olarak orta sınıfın özel okul talebinin nedenlerine odaklanılıyor.

Fakat bir de işin arz boyutu var. 20 yılda 10 kat büyüyen bir “sektör” kârlı olmasa büyümezdi. Bu kâr öğretmen sömürüsüne dayanıyor. Atanmayan öğretmen politikası, mülakat mağdurları, her yere açılan eğitim fakülteleri, MEB’in sözleşmeli ve ücretli öğretmen uygulamaları hepsi öğretmen sömürüsünü büyütüyor. AKP’nin “milli eğitim” politikasında muhafazakarlaşma sadece ambalajdır.

Bu ambalajın altında veliler müşteri, öğretmenler de satış temsilcisi haline geliyor. Eğitim ise kamusal bir hizmet değil artık alınıp satılabilen bir metaya dönüşüyor."