CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal medya hesaplarından dikkat çeken ortak bir mesaj yayımlandı.

Üç isimden aynı anda paylaşılan mesajda, Türkiye’nin geleceğine olan inancın korunacağı vurgulandı. Paylaşımda, zor zamanlarda dayanışma ve birlik duygusunun büyütülmesi gerektiği belirtildi.

“BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ”

Ortak mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Bu ülkenin yarınlarına olan inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.

Çünkü biz; zor zamanlarda kenetlenen, dayanışmayı büyüten, milletinin derdini kendi derdi bilen, memleketi için omuz omuza veren büyük bir milletiz.

Artık, ülkemizin kirli siyasetin gölgesinden kurtulduğu, hukukun üstünlüğünün hâkim olduğu, demokrasinin güçlendiği bir geleceği hep birlikte kurmak zorundayız.

Birlikte çalışıyor, birlikte mücadele ediyoruz. Ve Türkiye’ye hep birlikte umut olacağız.

Çünkü biz birlikte güçlüyüz.”