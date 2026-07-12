Kaynak: İHA

Elazığ’da, Down Sendromu, otizm ve epilepsi hastası olan 14 yaşındaki Muhammed Cüneyt Yalçın, iddiaya göre eğitim gördüğü özel eğitim merkezinde şiddete maruz kaldı. Kurum yetkililerinin durumu bildirmesiyle merkeze giden baba Mehmet Yalçın, çocuğunun vücudundaki darp izlerini görünce Fırat Üniversitesi Hastanesi aciline giderek ilk darp raporu aldı.

BABA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU!

Yetkililerin, olayın başka bir engelli çocuk tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdüğünü aktaran baba, kurumda ihmal olduğunu savundu. Çocuğunun özellikle ense, sırt ve omuz bölgesinde darp izleri bulunduğunu aktaran Yalçın, darp raporunun ardından adli mercilere suç duyurusunda bulundu. Yaşadıkları korkunç olayı anlatan baba Yalçın, “Biz bunları şikayet ettiğimiz zaman bu durumdan dolayı başka rehabilitasyon merkezlerinin çocuğumu kabul etmemesi, içeri almama kaygısı ve korkusunu da yaşıyorum. Bu noktada yetkililerden bize yardımcı olmalarını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

“ÇOK CİDDİ DARP İZLERİ VAR”

“Saat 4 gibi rehabilitasyon merkezinden beni aradılar ve sizinle görüşmek istiyoruz dediler. Kendilerinin yanına 45 dakika sonra vardığımda, 'Oğlunuz bir şiddete maruz kaldı, hata bizim' dediler. Çocuğumu görmek isteyince beni bir 15 dakika oyaladılar. Çocuğum geldikten sonra sırtını açtığımda aşırı derecede, bir cisimle vurulmuş şekilde izler gördüm.” ifadelerini kullanan baba, “Oğlumun omzunda, kulağında, sırtında ve özellikle de ense kısmında çok ciddi darp izleri var. Ben durumun görüntüsünü ve fotoğraflarını aldım, kayıt altına koydum” dedi.

Baba, sözlerinin devamında “Benden defalarca özür dilediler ve bu olayı başka bir engelli çocuğun yaptığını söylediler. Ben de onlara ihmal olduğunu belirterek, biz size çocuklarımızı emanet ediyoruz dedim. Fırat Üniversitesi Hastanesi Acil Polikliniği'ne giderek darp raporunu aldıktan sonra adli mercilere şikayette bulundum" dedi.” sözlerini sarf etti.

"Ben kendilerine kameraları izlemek istediğimi söylediğim zaman sınıflarda kamera olmadığını belirttiler. Ağır engelli bir çocukla hafif düzey engelli bir çocuk aynı yere neden konulur. Bunun yanı sıra servislerde de sorunlar yaşıyoruz. Özel birey taşıdıklarını söyleyen servisçiler yanına birisi refakat etsin diyorlar. Biz kendilerine durumu anlattığımızda 'Biz sizin çocuğunuzu alamayız, o zaman başka bir kuruma götürün' cevaplarıyla karşılaştık” diyen Yalçın, “ Bizim beklentimiz bu tür özel çocuklara daha iyi şartlarda eğitim verilmesidir. Temennimiz bu tür okulların daha fazla denetlenmesidir. Bize yardımcı olunmasını ve bu çocuklara özel oldukları için daha fazla özen gösterilmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.