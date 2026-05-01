İpek Özbey'in programına konuk olan Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, gelir adaletsizliğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Programda asgari ücretli vatandaşın sırtındaki vergi yüküne dikkat çeken Özdağ, halkın temel ihtiyaçları üzerinden alınan vergilerle dev ihaleler alan şirketlere sağlanan kolaylıkları kıyasladı. Özdağ, şu ifadeleri kullandı: "Asgari ücretle çalışan bir anne bebeğine mama alırken KDV ve ÖTV ödüyorsa; milyonluk ihaleler alan malum şirketlere vergi istisnası getiremezsiniz! Bu kabul edilebilir bir durum değildir."

VERGİ İSTİSNALARI DERHAL KALDIRILMALI

Özdağ, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkış yolunun halkın cebine göz dikmek değil, sermaye gruplarına tanınan imtiyazlara son vermek olduğunu savundu. Hükümete seslenen Zafer Partisi lideri, vergi sistemindeki adaletsizliğin toplumsal barışı zedelediğini vurgulayarak vergi istisnalarının derhal iptal edilmesini talep etti.