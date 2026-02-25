Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem yaratan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan çok konuşulacak bir paylaşım daha geldi. Özcan, Bolu’da uygulanan çevre düzeni ve yere çöp atanlara kesilen cezalar konusunda farklı siyasi liderlerin ortak görüşte olduğunu esprili bir şekilde vurgulamaya çalıştı.

Özcan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin olduğu bir video yayınladı. Videoda liderlerin Bolu'daki temizliği övdüğü konuşmalara yer verildi.

Özcan hazırladığı videoyu sosyal medya hesabından, "Türkiye’de hiçbir konuda hemfikir olamayan üç lider, Bolu’nun temizliği ve Bolu Belediyesi’nin yere çöp atanlara ceza uygulanması konusunda mutabık kalmış. Kendilerine şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

Özcan'ın yaptığı esprili paylaşım kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.