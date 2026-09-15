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Kaynak: İHA

Esenyurt'ta bulunan bir Alışveriş Merkezinde yaşandı. Ünlü sanatçı Özcan Deniz, Esenyurt'ta bulunan bir AVM'nin otoparkında konser verdi. Konser sırasında AVM'ye girmek isteyen şahıslar, içeriye alınmayınca taşkınlık çıkardı.

Yaşanan gerginlik kısa sürede kavgaya döndü. Yaşanan kavgada bir kişi bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaş sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan arbede anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, AVM'deki konserde içeriye alınmayan şahısların taşkınlık çıkardığı anlar yer aldı.