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Kaynak: Haber Merkezi

Özbekistan'ın Latin alfabesine geçiş sürecinde Özbek alfabesine yönelik yeni bir düzenleme kabul edildi. Değişiklik, ortak Türk alfabesi çalışmalarıyla uyumu açısından da dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Özbekistan Cumhuriyeti Senatosu tarafından kabul edilen düzenlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

26 HARF VE 3 KOMBİNASYONUN YERİNİ 28 HARF ALACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte mevcut Özbek alfabesindeki 26 harf ve 3 harf kombinasyonunun yerine 28 harf ve bir kesme işareti kullanılacak.

Reformun öne çıkan değişikliklerinden biri de yazımı ve bilgisayar ortamında kullanımı zor olan çift sembollü harflerin yerine tek karakterlerin getirilmesi olacak.

Zorlu, yapılan değişikliklerin daha pratik bir kullanım sağlayacağını ve ortak Türk alfabesiyle uyumlu sembollere geçişi beraberinde getireceğini ifade etti.

ORTAK TÜRK ALFABESİ VURGUSU

Zorlu, düzenlemenin Türkiye ile Türk dünyası arasındaki dil entegrasyonunu güçlendirmeye yönelik ortak alfabe çalışmalarıyla uyumlu olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Türk dünyasında dil ortaklığını güçlendirecek çalışmalara büyük önem verdiğini vurgulayan Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak alfabe ile hazırlanan ilk eseri 7 Ekim 2025'te devlet başkanlarına takdim ettiğini hatırlattı.

"TÜRK DÜNYASI AÇISINDAN BÜYÜK KIYMET TAŞIYOR"

Yaklaşık 40 milyonluk nüfusa ve stratejik bir konuma sahip Özbekistan'ın son 10 yılda önemli bir gelişme kaydettiğini belirten Zorlu, ülkenin ortak alfabe yönündeki adımının Türk dünyası açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Zorlu, karar dolayısıyla Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e teşekkür ederek düzenlemenin Özbekistan ve Türk dünyası için hayırlı olması temennisinde bulundu.