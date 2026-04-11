Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.

Karşılaşmada Wagner Pina'nın ortasında ağları havalandırarak takımın Trabzonspor'un tek golünü kaydeden Ozan Tufan maç sonu açıklamalarda bulundu.

OZAN TUFAN: 'REAKSİYON VEREMEDİK'

Ozan Tufan karşılaşmayı şu şekilde değerlendirdi:

“İyi başladığımız maçtı. Oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Hazırlandığımız çalışmalarını yaptığımız her şey olumlu sahaya yansıyordu. Sadece gol eksikti. Golü de bulduk. Akabinde golü yediğimizde takımolarak olarak oyundan düştük. Böyle anlarda reaksiyon vermemiz gerekiyordu. O reaksiyonu veremedik.

Sakatlarımız var. Önemli oyuncular bizimle olamadı. Onun da eksikliğini yaşıyoruz. Derbiden sonra böyle maçları duygu olarak çok daha iyi olmamız lazımdı. Bugün o duygunun altındaydık. O biraz canımız acıttı.

Bugün buraya gelen taraftarlarımızı üzdüğümüz ve 3 puan hediye edemediğimiz için burukluğu hissediyorum Umuyorum bundan sonraki dönemde maçlarda 3’er puan alarak yolumuza devam edeceğiz. İnşallah istediğimiz sonuçları elde edeceğiz”