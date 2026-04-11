Trendyol Süper Lig'in 29'uncu haftasında zirve takibini sürdüren Trabzonspor Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadyumu'nda ilk yarısı golsüz eşitlikle biten karşılaşmanın ikinci yarısında tempo yükseldi.

Ozan Tufan'ın 58'inci dakikada attığı golle Trabzonspor 1-0 öne geçti.

Nwaiwu ile Güven Yalçın arasında yaşanan ikili mücadele sonrası VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Mehmet Türkmen Alanyaspor lehine penaltı kararı verdi. 67'inci dakikada penaltıyı gole çeviren Güven Yalçın skora eşitliği getirdi.

Son ana kadar kıran kırana mücadeleye sahne olan karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Bordo Mavililer sahadan 1-1'lik beraberlikle zirve yarışında yara aldı.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 64'e yükseltirken Alanyaspor ise 33 puana ulaştı.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR İLK 11'LER

Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Janvier, Duarte, Efecan, Hwang, Güven.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Ozan, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Nwakaeme, Augusto.

ALANYASPOR 1-1 TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

1' Mehmet Türkmen'in ilk düdüğüyle Alanyaspor-Trabzonspor maçı başladı.

ÜMİT AKDAĞ KAFA VURUŞUNDA İSABETİ BULAMADI

4' Janvier'in kornerden ortasında Ümit Akdağ bomboş pozisyonda kafayı vurdu. Top direğin yanından dışarı çıktı.

OULAI ŞUTUNDA ALANYASPOR SAVUNMASINA TAKILDI

13' Orta sahada topla buluşan Oulai rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına yaklaşıp şutunu şekti. Alanyaspor savunmasından seken top kornere çıktı.

TRABZONSPOR PINA İLE TEHLİKELİ GELDİ

17' Trabzonspor uzun topla tehdit yarattı. Pina savunma arkasına sarkarak topla buluştu. Havadan gelen topu harika kontrol eden Pina aynı güzellikte vuramadı ve kaleci Victor üzerine gelen şutu kurtardı.

ALANYASPOR KALESİNDE BÜYÜK KARAMBOL

35' Zubkov'un kornerden yaptığı ortada Alanyaspor kalesi önünde büyük karambol yaşandı. Kafalardan seken topu Nwakaeme önünde buldu. Victor son anda araya girerek Nwakaeme dokunmadan önce topa sahip oldu.

TRABZONSPOR AUGUSTO İLE GOLE YAKLAŞTI

45' Zubkov'un sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde kafayı vuran Felipe Augusto çerçeveyi tutturamadı. Top direğin hemen üstünden dışarı çıktı.

İLK YARI SONUCU: ALANYASPOR 0-0 TRABZONSPOR

RUAN'IN ŞUTUNDA TOP ONANA'DA KALDI

53' Alanyaspor atağında Ruan'ın dar açıdan şutunda Onana gole izin vermedi.

TRABZONSPOR OZAN TUFAN İLE ÖNE GEÇTİ

59' Pina'nın sağ kanattan yaptığı ortayı ceza sahası içerisine giren Ozan Tufan yaptığı kafa vuruşuyla gole çevirdi. Trabzonspor 1-0 öne geçti.

ALANYASPOR PENALTIDAN GOLÜ BULDU

62' Trabzonspor ceza sahasında Nwaiwu ile Güven Yalçın arasındaki ikili mücadelenin ardından Mehmet Türkmen VAR'dan gelen tavsiye üzerine monitör başına giderek pozisyonu yeniden izledi ve penaltı kararı verdi. Güven Yalçın penaltıyı gole çevirerek skora eşitliği getirdi.

ZUBKOV'UN SERT ŞUTUNDA TOP AZ FARKLA DIŞARI ÇIKTI

69' Orta sahada topla buluşan Zubkov ceza sahası dışından sert bir şutla şansını denedi. Top direğin yanından az farkla dışarı gitti.