Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Etkin pişmanlık ifadesini "yönlendirildim" diyerek geri çeken Murat Kapki, savunmasında şirketi üzerinden kurgulanan usulsüzlük iddiasını belgelerle yalanladı. Kapki, önceki yıllarda kârın ciroya bölünerek doğru hesaplandığını, ancak 2024 yılı hesaplamasında işlemin terse çevrilerek (Ciro/Kâr) kârın cironun 2.5 katıymış gibi gösterildiğini söyledi.

"Doğru işlem yapılsa kâr oranı 0,39 olacaktı ve önceki 4 seneyle aynı seviyede kalacaktı. Ama 2024'te olağandışı kâr göstermek için bunu yapmışlar, iddianameye de böyle yazmışlar." dedi.

OZAN GÜNDOĞDU’DAN TEKNİK ANALİZ: BÜYÜK SKANDAL!

Gazeteci Ozan Gündoğdu, paylaşılan belge üzerinden rasyo analizini yaparak durumun vehametine dikkat çekti. Gündoğdu’nun paylaştığı hesaplama tablosu şöyle:

2020: -0,45

2021: 0,21

2022: 0,32

2023: 0,40

2024: 2,5

İDDİANAMENİN DAYANAĞI ÇÖKÜYOR MU?

Gündoğdu, bu hesaplama yönteminin "sehven" yapılmasının rasyo analizi bilen bir uzman için çok zor olduğunu belirterek şu yorumu yaptı:

"Skandal burada başlıyor. MASAK ve Savcılık, 2020’den 2023’e kadar kâr oranını şu formülle hesaplıyor;

Dönem kârı / Net satışlar

Fakat 2024’te formül şöyle değişiyor;

Net satışlar / Dönem kârı

Aslında formül değişmese Kapki’nin 2024 kâr oranı; 0,39 Böylece Kapki’nin şirketinin yüksek kârlılığı üzerinden seçimlerin finansmanı iddiasının dayanağı da çöküyor. Önce suçu sonra suçluyu değil de önce suçluyu, sonra suçu bulmaya çalışınca böyle numaralar yapılmak zorunda kalınıyor.”