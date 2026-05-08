OYAK Çimento tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçları belli oldu.

Yılın ilk aylarında etkili olan olumsuz hava koşulları, deprem bölgesi başta olmak üzere iç pazardaki yavaşlama, mevsimsellik etkisi ve sektör genelinde artan maliyet baskılarına rağmen OYAK Çimento, faaliyetlerine kesintisiz sürdü.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklanan verilere göre şirket, 2026'nın ilk çeyreğinde 10,7 milyar lira net satış gelirine ulaştı.

Sektörel görünüme paralel hacim daralmasına ve komşu coğrafyalarda yaşanan askeri ve siyasi gelişmelerin enerji maliyetleri üzerinde yarattığı baskıya rağmen şirket, 2,6 milyar lira faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) ve yüzde 24 FAVÖK marjı kaydetti.

Sektör genelinde talep tarafında temkinli bir görünüm öne çıkarken, şirket yaygın tesis ağı ve etkin lojistik kabiliyeti sayesinde faaliyetlerini dengeli şekilde sürdürdü ve değişen piyasa dinamiklerine uyum sağlayabilen yönetim modeli ve gider yönetimiyle operasyonel karlılığını korudu.