Hatay Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Jandarma ekipleri tarafından O-53 Otoyolu'nda sabit trafik denetimi ve dron ile havadan destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

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Denetimlerde; otoyolda geri geri manevra yapan uyanık bir sürücüyse dron kamerasına yakalandı.

Otoyolda geri geri gitti… Uyanık sürücü drona yakalandı - Resim : 2

Jandarma ekipleri tarafından usulsüz geri manevra yapan sürücüye cezai işlem uygulandı.

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Jandarma ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade ettiler.