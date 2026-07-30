128 noktaya yeni radar geliyor: Sürücüler için yeni dönem

İstanbul'da 128 yeni noktaya Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulması kararlaştırıldı.
Karar, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) temmuz ayı toplantısında alındı.
İstanbul'da 128 yeni noktaya Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulması kararlaştırıldı.
Karar, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) temmuz ayı toplantısında alındı.
UKOME'nin temmuz ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı Hasan Ali Yücel Konferans Salonu'nda yapıldı.
Toplantıda, İstanbul'daki 128 noktaya ortalama hız ve kırmızı ışık ihlali tespiti için EDS kurulması görüşüldü.
128 NOKTAYA EDS KURULACAK
Bu kapsamda Avrasya Tüneli, Beykoz'daki Halit Ulukurt Tüneli, Üsküdar'daki Libadiye Çamlıca Tüneli ve Çamlıca Bağlantı Tüneli'nin çift yönlü giriş ve çıkışlarına ortalama hız tespiti için EDS cihazı kurulması kararı alındı.
KIRMIZI IŞIK KONTROLÜ ARTIRILIYOR
Bağcılar'daki Cumhuriyet Caddesi, Bahçelievler'deki Değirmenbahçe Caddesi, Beşiktaş'taki Beşiktaş Caddesi, Ümraniye'deki Küçüksu Caddesi ve Esenyurt'taki Şehitler Caddesi gibi noktalara da kırmızı ışık ihlal tespiti için EDS cihazı yerleştirilmesine karar verildi.
SCOOTER ŞİRKETLERİNE 90 GÜN TANINDI
Elektrikli scooter izni alan operatörlerin ne kadar süre içerisinde park alanı yapması gerektiğine ilişkin gündem maddesinin de görüşüldüğü toplantıda, 90 gün içerisinde park alanı imalatını tamamlamaması durumunda izinlerinin iptal edilmesi konusu ele alındı.
İzin alan operatörlerin bin 934 park alanı yapması gerektiği, bunlardan 724'ünün operatörlere iletildiği ve imalatına başlanmadığı, sadece 227'sinin yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
Bu kapsamda elektrikli scooter izni alan operatörlerin, 90 gün içerisinde park alanı imalatını tamamlamaması durumunda izinlerinin iptal edilmesi kararlaştırıldı.
KADIKÖY'DE SON DURAKLAR DEĞİŞTİ
Toplantıda, Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında ilçedeki rıhtım bölgesine hizmet veren toplu taşıma hatlarından bazılarının güzergahlarında değişiklik yapılması da görüşüldü.
Gündem maddesinde, 13 otobüs hattının son durağının Kadıköy sahili yerine Uzunçayır istasyonuna kadar olması, yolcuların ise bundan sonra Uzunçayır-Kadıköy otobüsüyle sahile ulaştırılması istendi.
Bu kapsamda 319 Kayışdağı-Kadıköy, 14BK Çekmeköy/Parseller-Kadıköy, 20Ü Ümraniye Tepeüstü/Kadıköy, 19 Ferhatpaşa/Yeditepe Üniversitesi-Kadıköy, 19T Ferhatpaşa-Kadıköy, 14DK İnkılap Mahallesi/Libadiye Caddesi-Kadıköy, 20E Esatpaşa-Kadıköy, 15TK Tokatköy-Kadıköy, 130Ş Şifa Mahallesi-Kadıköy, 18K Sultanbeyli-Kadıköy, 19EK Yenidoğan/Ataşehir-Kadıköy, 14A Alemdağ-Kadıköy, 18D Sultanbeyli-Kadıköy hatlarının son durağının Uzunçayır olması kararlaştırıldı.