128 noktaya yeni radar geliyor: Sürücüler için yeni dönem

KADIKÖY'DE SON DURAKLAR DEĞİŞTİ

Toplantıda, Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında ilçedeki rıhtım bölgesine hizmet veren toplu taşıma hatlarından bazılarının güzergahlarında değişiklik yapılması da görüşüldü.

Gündem maddesinde, 13 otobüs hattının son durağının Kadıköy sahili yerine Uzunçayır istasyonuna kadar olması, yolcuların ise bundan sonra Uzunçayır-Kadıköy otobüsüyle sahile ulaştırılması istendi.