Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ambarlı Limanı'nda 3 ton "pregabalin" maddesi ele geçirildi. operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Operasyona ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaşan Akın Gürlek, şunları söyledi:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir diğer soruşturmada ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız ile İstanbul Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğümüzün koordineli çalışmaları sonucunda, Ambarlı Limanı’na yanaşan Çin bayraklı bir gemide bulunan konteynerde önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

Güney Asya'daki bir ülkeden getirildiği belirlenen konteynerde, yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanılan ve kötüye kullanılması hâlinde ciddi bir tehdit oluşturan 3 ton pregabalin maddesi tespit edilmiştir. Ele geçirilen maddenin maddi değerinin yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olduğu değerlendirilmiştir.

Uyuşturucu maddenin alıcılarına ve bağlantılı kişilere ulaşılması amacıyla kontrollü teslimat ve teknik takip işlemleri gerçekleştirilmiş; olayda kullanılan tır muhafaza altına alınmış, 3 şüpheli gözaltına alınmış ve şüphelilere ait dijital materyallere el konulmuştur. Suç ağının bütünüyle deşifre edilmesine yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.