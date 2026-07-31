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İktidara yakın gazeteci Cem Küçük, Çarşamba günü akşam saatlerinde gözaltına alındı. Soruşturmaya ilişkin başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, gözaltı işleminin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

MADDİ MENFAAT KARŞILIĞI PAYLAŞIM İDDİASI

Gözaltına alınan Cem Küçük hakkında, bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımı yaptığı yönündeki şikâyetlerin yanı sıra, İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bazı beyanlarına ilişkin de soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

TGRT HABER VE TÜRKİYE GAZETESİ’NDEN 3 GÜN ÖNCE AYRILMIŞTI

Cem Küçük köşe yazarı olduğu Türkiye Gazetesi ve ekran yüzü olarak bulunduğu TGRT Haber'den geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı.

İddiaya göre, Cem Küçük'ün ayrılışına giden yolda CHP'deki 'mutlak butlan' yönetimiyle ilgili yaptığı yorumlar da etkili olmuştu.

Buna göre, Küçük'ün Kemal Kılıçdaroğlu'nun beklenen başarıyı gösteremediği yönündeki yorumları İhlas Grubu'nda rahatsızlığa yol açtı. Bunun üzerine TGRT ve Türkiye Gazetesi tarafından alınan kararla Cem Küçük’le yollar ayrıldı.