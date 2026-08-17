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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), bu yılın ilk 7 ayına ilişkin üretim, ihracat ve pazar verilerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, ocak-temmuz döneminde toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 azalarak 767 bin 216 adet seviyesinde gerçekleşti. Otomobil üretimi ise yüzde 19 oranında düşüşle 424 bin 667 adede geriledi. Traktör üretimi de dahil edildiğinde toplam üretim rakamı 779 bin 338 oldu. Sektörün genel kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 62 olarak hesaplandı.

TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİNDE VE İHRACATINDA ARTIŞ EĞİLİMİ

Sektörün otomobil kanadında gerileme yaşanırken ticari araç grubunda üretim ve ihracat artışı dikkat çekti. 7 aylık süreçte ticari araç üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 yükseldi. Alt kategorilerde ağır ticari araç üretimi yüzde 4, hafif ticari araç üretimi ise yüzde 10 artış kaydetti. İhracat kanalında da ticari araç satışı adet bazında yüzde 8, traktör ihracatı ise yüzde 20 artarak 7 bin 792 adede ulaştı.

İHRACAT LİDERLİĞİ 24,4 MİLYAR DOLARLA SÜRDÜ

Otomotiv ihracatı ocak-temmuz döneminde adet bazında yüzde 14 azalarak 542 bin 401 olarak kayıtlara geçti. Bu düşüşte, otomobil ihracatının adet bazında yüzde 29 gerilemesi etkili oldu. Buna karşın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre otomotiv sanayisi, yüzde 17'lik pay ile sektörel ihracat sıralamasındaki liderliğini korumayı başardı. Sektörün toplam ihracat değeri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artış göstererek 24,4 milyar dolar seviyesine ulaştı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre ise otomobil dış satımı yüzde 9 azalarak 6,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

TOPLAM PAZAR YÜZDE 11 DARALDI

İç pazarda da daralma grafiği öne çıktı. Yılın ilk 7 ayında toplam araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 küçülerek 661 bin 249 adede indi. Otomobil satışları yüzde 12 gerilemeyle 502 bin 712 adet olurken, toplam ticari araç pazarı da yüzde 5 oranında daraldı. Bu süreçte satılan otomobillerdeki yerli üretim payı yüzde 35, hafif ticari araç pazarındaki yerli payı ise yüzde 23 olarak gerçekleşti.