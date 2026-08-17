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Kaynak: DHA

Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda, yurt dışına çıkış yapmak üzere olan bir TIR'da gerçekleştirilen operasyonda yasal yüklerin arasına gizlenmiş 810 kilogram esrar ele geçirildi. Zehir sevkiyatında kullanılan TIR'a el konulurken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, zehir tacirlerine yönelik ağır bir darbe daha indirdi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları meyvesini verdi.

Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR, ekipler tarafından şüpheli olarak değerlendirildi.

X-RAY TARAMASI ELE VERDİ

Şüpheli görülen TIR, Gümrük Muhafaza ekiplerince X-Ray taramasına sevk edildi. Tarama neticesinde araçta detaylı arama yapılmasına karar verildi. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü detaylı arama sonucunda, aracın taşıdığı yasal yükün içerisine gizlenmiş vaziyette tam 810 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde bulundu. Operasyon kapsamında, uyuşturucu sevkiyatında kullanılan TIR cinsi araca ekiplerce el konuldu.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu şebekelerine karşı mücadelenin aralıksız sürdüğü vurgulandı. Kaçakçıların yöntemlerinin teknolojik imkânlar ve etkin gümrük kontrolleri sayesinde birer birer deşifre edildiği belirtilerek, ülkenin güvenliğini tehdit eden zehir tacirlerine göz açtırılmayacağı ifade edildi.

Dev uyuşturucu operasyonuyla ilgili soruşturmanın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.