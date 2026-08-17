HAVELSAN tarafından geliştirilen ORION büyük veri yönetim platformu, kurumların kendi verilerini yapay zeka araçlarıyla güvenli şekilde kullanabilmesine imkan sağlayacak. "Önce kurum içi" yaklaşımıyla çalışan ORION, verilerin üçüncü taraf bulutlara aktarılması yerine veri egemenliğinin korunmasını hedefliyor.
HAVELSAN'dan büyük veri hamlesi: Türkiye'nin dijital hafızasını ORION hazırlayacak
HAVELSAN'ın yerli büyük veri platformu ORION, kurumların verilerini kendi altyapılarında güvenle yönetmesini sağlarken yapay zeka çalışmalarına altyapı sunarak Türkiye'nin veri egemenliğini güçlendirmeyi hedefliyor. İşte detaylar...Kaynak: AA
ORION, kurumların farklı sistemlerde bulunan dağınık verilerini tek bir platformda bir araya getiren, verileri güvenli şekilde yöneten, analiz ve raporlama süreçlerini hızlandıran ve yapay zeka çalışmalarına hazır hale getiren yerli ve ölçeklenebilir bir büyük veri yönetim platformu olarak tasarlandı.
Platform, kurumların çeşitli sistemlerde bulunan yüksek miktardaki verilerini tek bir platform üzerinden toplamasına, depolamasına, işlemesine ve analiz etmesine imkan sağlıyor. Kurumların sahip olduğu yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri daha erişilebilir, yönetilebilir, kullanılabilir ve analiz edilmeye hazır hale getirerek veriye dayalı karar alma süreçlerinin daha etkin yürütülmesini amaçlıyor.
Açık kaynak bileşenler temelinde geliştirilen ORION, kurumların büyük veri süreçlerinin tamamını tek bir platform üzerinden yönetmesini hedefliyor.
DAĞINIK VERİLER ORTAKLAŞIYOR, SÜREÇLER HIZLANIYOR
Kurumların veri kaynaklarında; veri tabanları, kurumsal uygulamalar, belgeler, sensörler, güvenlik sistemleri, üretim makineleri ve benzeri çok sayıda dijital sistem üzerinden farklı format ve yapılarda sürekli veri üretiliyor. Ancak bu veriler çoğunlukla birbirinden bağımsız ortamlarda tutulduğu için bütüncül şekilde değerlendirilemiyor, analiz ve raporlama işlemleri uzun zaman alabiliyor.
ORION, farklı kaynaklarda bulunan bu verileri ortak bir yapı altında birleştirerek kurumların verilerden daha hızlı ve etkin biçimde yararlanmasına imkan sunuyor. Platform, verilerin yalnızca depolanmasına değil, kullanılabilir hale getirilmesine de odaklanıyor. Farklı kaynaklardan elde edilen veriler ORION üzerinde düzenlenebiliyor, işlenebiliyor, aranabiliyor ve analiz edilebiliyor. Böylece kullanıcılar ihtiyaç duydukları bilgilere daha kısa sürede ulaşabiliyor, raporlama, araştırma, analiz ve karar destek süreçlerini daha verimli şekilde gerçekleştirebiliyor.
ORION, yüksek miktarda veri üreten ya da farklı sistemlerde bulunan verilerini ortak bir yapı üzerinden yönetmek isteyen kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları tarafından kullanılabilecek.
Kamu, savunma, finans, enerji, telekomünikasyon, ulaşım, sağlık, sanayi ve araştırma gibi birçok alanda kullanılabilecek platform, kurumların ihtiyaçlarına, veri miktarına ve kullanıcı sayısına göre ölçeklenebilecek şekilde yapılandırılabiliyor. Böylece yatay ve dikey büyümeye imkan tanıyor.
YURT DIŞI BAĞIMLILIĞA KARŞI VERİ EGEMENLİĞİ
ORION'un dikkat çeken özelliklerinden biri, kurumların mevcut sistemleriyle birlikte çalışabilmesi olarak öne çıkıyor.
Platform, kurumların halihazırda kullandığı veri kaynakları ve uygulamalarla entegre edilebiliyor. Böylece mevcut yatırımların korunmasına katkı sağlanırken platforma geçiş sürecinin de kolaylaştırılması hedefleniyor.
Platform, kurumların kendi veri merkezlerinde ve kapalı ağlarında çalıştırılabiliyor. Bu sayede verilerin kurum sınırları içerisinde tutulması, erişim yetkilerinin kontrol altında bulundurulması ve kritik veriler üzerindeki kurumsal sahipliğin korunması destekleniyor.
Büyük veri alanında benzer hizmetler sunan platformların, yaygın örneklerinin neredeyse tamamının yabancı firmalara ait olması nedeniyle, genel yaklaşım verilerin kurumların kendi sunucu altyapıları yerine üçüncü taraf bulut ortamlarında tutulması şeklinde ortaya çıkıyor. Bu durum ise veri egemenliği açısından risk oluşturabiliyor. ORION, "on-premises first/ önce kurum içi" yaklaşımıyla bu noktada farklılaşıyor.
YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARINA ALTYAPI
ORION, yapay zeka ve ileri analitik çalışmalar için de altyapı oluşturuyor. Yapay zeka uygulamalarının sağlıklı sonuçlar üretebilmesi için verilerin düzenli, erişilebilir ve işlenebilir olması gerekiyor. Bu noktada ORION, verilerin yapay zeka katmanına düzenli, doğru ve güncel şekilde aktarılmasını sağlamak üzere devreye giriyor.
Açık kaynak teknolojilerden yararlanan ORION, bu teknolojileri kurumların ayrı ayrı yönetmek zorunda kalmayacağı bütünleşik bir platform altında, kolay kullanılabilir şekilde sunuyor. Bu yaklaşımla kurumların belirli bir üreticiye bağımlılığının azaltılması, lisans maliyetlerinin düşürülmesi, ihtiyaçlara göre uyarlanabilen, sürdürülebilir ve esnek bir veri altyapısının oluşturulması amaçlanıyor.
Bu mimari, Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı Genelgesi'ni de destekliyor.