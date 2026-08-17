HAVELSAN'dan büyük veri hamlesi: Türkiye'nin dijital hafızasını ORION hazırlayacak

ORION, yüksek miktarda veri üreten ya da farklı sistemlerde bulunan verilerini ortak bir yapı üzerinden yönetmek isteyen kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları tarafından kullanılabilecek.

Kamu, savunma, finans, enerji, telekomünikasyon, ulaşım, sağlık, sanayi ve araştırma gibi birçok alanda kullanılabilecek platform, kurumların ihtiyaçlarına, veri miktarına ve kullanıcı sayısına göre ölçeklenebilecek şekilde yapılandırılabiliyor. Böylece yatay ve dikey büyümeye imkan tanıyor.