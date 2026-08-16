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Kaynak: AA / DHA / İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin karıştığı kazada 31 yaşındaki Okan Okkuşçu hayatını kaybetti. Kazada biri 3, diğeri 5 yaşındaki iki çocuk dahil 4 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü tedavisinin ardından gözaltına alındı.

KONTROLDEN ÇIKIP TAKLA ATTI

Kaza, saat 16.30 sıralarında Gözpınar Mahallesi Tire yolu üzerinde meydana geldi.

Tire'den Aydın istikametine seyreden Osman C. yönetimindeki 09 ALG 154 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolun sol tarafındaki kanala çarpan araç takla attı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü Osman C. ile araçta bulunan Okan Okkuşçu, 15 yaşındaki Necdet S., 5 yaşındaki Alparslan C. ve 3 yaşındaki Göktuğ C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

31 YAŞINDAKİ OKAN KURTARILAMADI

Durumu ağır olan Okan Okkuşçu, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Okkuşçu'nun cenazesi Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, hafif yaralanan sürücü Osman C. tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.