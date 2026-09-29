Kaza, Bilecik-Eskişehir kara yolu Kayı Boyu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kara yolunda seyir halindeki otomobil sürücü Selatin K. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç kara yolu üzerinde Kayı Boyu Anıtı’ndan aşağı uçtu. Araçlara çarparak duran otomobilin sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan yetkililer vatandaşları can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda sık sık uyarıyor.