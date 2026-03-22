Yapılan uyarılara rağmen trafik kazaları engellenemiyor. Kazanın adresi bu kez Balıkesir Edremit yolu Karagedik mevkii oldu. Balıkesir istikametine seyir halindeki otomobil Karagedik mevkiinde, sürücü G.S.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu anayoldan çıkarak ormanlık alana uçtu.

2 YARALI VAR

Ağaçların arasında sıkışan otomobildeki G.S. kendi imkanıyla yaralı olarak araçtan çıktı. Yanında N.Y. de itfaiyenin müdahalesiyle yaralı olarak kurtarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan yetkililer sık sık vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.