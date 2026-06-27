Kaza, gece saatlerinde Karabük-Ankara kara yolu üzerindeki Cildikısık Tüneli’nde meydana geldi. Nurettin K. yönetimindeki 48 AG 818 plakalı otomobil, tünele giren bozayıya çarptı.

Otomobil çarptı, iğne isabet etti: Yine de teslim olmadı: Bozayı çılgına döndü - Resim : 1

Kazanın ardından yaralanan ayı için bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uyuşturucu ile sakinleştirmek istediği bozayı kaçtı.

Otomobil çarptı, iğne isabet etti: Yine de teslim olmadı: Bozayı çılgına döndü - Resim : 2

Bu sırada ayı yaklaşık 10 metre yükseklikten tünelin dışında bulunan Eskipazar Çayı’na düştü. Ekipler, gece ellerinde fenerlerle suya düşen bozayıyı aradı.

Otomobil çarptı, iğne isabet etti: Yine de teslim olmadı: Bozayı çılgına döndü - Resim : 3

Otomobil çarptı, iğne isabet etti: Yine de teslim olmadı: Bozayı çılgına döndü - Resim : 4

Otomobil çarptı, iğne isabet etti: Yine de teslim olmadı: Bozayı çılgına döndü - Resim : 5